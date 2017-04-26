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Руководители групп дружбы парламентов Кыргызстана и Ирана обсудили вопросы взаимодействияРуководители групп дружбы парламентов Кыргызстана и Ирана обсудили вопросы взаимодействияНа очередной "Бессмертный полк" в Бишкеке соберутся около 30 тыс. человекНа очередной "Бессмертный полк" в Бишкеке соберутся около 30 тыс. человек

В этом году в акции "Бессмертный полк" планируется участие до 30 тыс. человек

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422599-ru.html

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В День Победы в Бишкеке пройдет акция "Бессмертный полк"

26 апреля 2017, 11:04       Комментарии

В этом году планируется участие от 20 тыс. до 30 тыс. человек в акции "Бессмертный полк". Об этом на конференции в Бишкеке 26 апреля сообщил депутат Бишкекского горкенеша Таалайбек Сагынов. По его словам, в 2015 году в акции приняли участие порядка 4,5 тыс. человек, в 2016 году - от 16 тыс. до 20 тыс.
Акция "Бессмертный полк" стартует в парке им.Д.Асанова, движение начнется в 10:00 и пройдет по улице Байтик Баатыра до площади Победы.
Участники конференции отметили, что для ветеранов будут открытые машины, часть сядут в машины и будут ехать во главе колонны, остальные ветераны будут собираться на площади Победы, там будут палатки. Для ветеранов приготовят солдатскую кашу и боевые 100 грамм.
Кроме того, 9 мая в городе пройдут массовые гуляния. В школах также будут проводиться уроки мужества и конкурсы рисунков, посвященные Дню Победы.
Как сообщила заместитель председателя Бишкекского горкенеша Валентина Лисниченко, по мере движения колонны "Бессмертный полк" будет перекрываться улица Байтик Баатыра.
"Мы постараемся минимизировать неудобства для горожан, часть улиц будет перекрыта, но как только колонна пройдет, улицы будут открыты. Будет перекрыта улица Байтик Баатыра от Южной магистрали вверх - это для формирования колонны, и далее участки улицы Байтик Баатыра по мере движения колонны", - сказала она.

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