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10.59: когда государство "дает заднюю"

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/bishkek/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422597-ru.html

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АКС проверяет дело чиновников, закупивших допинги за деньги государства

26 апреля 2017, 10:59       Комментарии

Солнечная погода радует сегодня всех кыргызстанцев и гостей страны. Но синоптики предупреждают, что с завтрашнего дня в республике возможны дожди. "Сырость" продлится до 1 мая.
Видимо, шашлыки на природе придется заменить барбекю на балконах, а венки из одуванчиков - покупкой бижутерии. $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1033076068'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1033076068'] = 'Subject'; } }); © Sputnik / Эмиль Садыров Для реализации проекта "Безопасный" город" нужно полгода — активист
Актуальная тема безопасности на дорогах беспокоит не только простых кыргызстанцев, но и президента. Сегодня утром как раз стало известно о гибели еще одного человека - на этот раз пьяный 19-летний тракторист сбил насмерть односельчанина.
В Кыргызстане воруют - эту нелицеприятную истину почти каждый день подтверждают правоохранители. Вчера они задержали банкиров, которые требовали у женщины "откат" в 10 тысяч долларов.
Кстати "американца" в обменках сегодня покупают по 67,04 сома, а продают на 30 тыйынов дороже.
Воруют даже в наших смартфонах - в Google Play нашли приложение, крадущее пароли с гаджетов.
Всем преступникам надо знать: вор должен сидеть в тюрьме. Даже если ты "самый красивый преступник мира", по-любому тебя не пустят в Великобританию.
Но не все так плохо - в Нью-Дели (Индия) прошла Неделя кыргызской кухни. Индийцы с удовольствием ели манты, плов и бешбармак.
А депутаты ЖК предложили разрешить посуточную аренду квартир. Одумалось государство и "включило заднюю"... Прежде чем штрафы вводить, нужно ведь было подумать о тех, кого они коснутся.
Хотя, по мнению активиста Айбека Жангазиева, штрафы надо повышать за нарушение ПДД. "Во время визитов в соседний Казахстан, где штрафы выше и полиция строже следит (за соблюдением правил), наши водители ездят намного аккуратнее. Значит, могут. А почему нельзя вести себя так в Кыргызстане?" - задается вопросом Жангазиев.
Отвечу: можно и нужно, только необходимо начать с себя. И наказывать куда большим штрафом - совестью.
А для поездок на машине заливайте бензина побольше. Сегодня литр Аи-80 стоит от 35 до 35,8 сома, 92-й - от 38,8 до 39,5. Дизельное топливо - от 36,5 до 37,5 сома.
Всем хорошего, плодотворного дня!
В Бишкеке 10.59.
С наилучшими пожеланиями ваш Таалайбек Ороскулов

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