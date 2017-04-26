26 апреля 2017, 10:50 Комментарии

Мэрия Каракола разрешила частному лицу строительство возле аэропорта, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, прокуратурой Иссык-Кульской области совместно с Кыргызской транспортной прокуратурой проведена проверка законности предоставления земельных участков и строительства в районе международного аэропорта "Каракол".

"Проверкой установлено, что 26 января 2016 года Агентством гражданской авиации на имя мэра Каракола и Каракольского управления по градостроительству и архитектуре направлено письмо с просьбой не выделять гражданам земельные участки под строительство в районе Международного аэропорта "Каракол". Письмо направлено для исключения увеличения жилых построек в непосредственной близости к аэродрому, так как это приводит к ухудшению безопасности полетов. Однако, должностные лица мэрии Каракола без соответствующего решения земельной комиссии предоставили С.Э. земельный участок в 600 кв. метров, расположенный с юго-восточной стороны взлетно-посадочной полосы аэропорта. После чего, управлением по градостроительству выдано разрешение на строительство", – говорится в сообщении.

По данному факту прокуратурой Иссык-Кульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "злоупотребление должностным положением" и "нарушение земельного законодательства Кыргызской Республики" УК КР. Расследование данного уголовного дела поручено управлению ГКНБ по Иссык-Кульской области.