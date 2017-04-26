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Мэрия Каракола разрешила частному лицу строительство возле аэропорта

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/meriya...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422596-ru.html

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26 апреля 2017, 10:50       Комментарии

Мэрия Каракола разрешила частному лицу строительство возле аэропорта, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
По данным ведомства, прокуратурой Иссык-Кульской области совместно с Кыргызской транспортной прокуратурой проведена проверка законности предоставления земельных участков и строительства в районе международного аэропорта "Каракол".
"Проверкой установлено, что 26 января 2016 года Агентством гражданской авиации на имя мэра Каракола и Каракольского управления по градостроительству и архитектуре направлено письмо с просьбой не выделять гражданам земельные участки под строительство в районе Международного аэропорта "Каракол". Письмо направлено для исключения увеличения жилых построек в непосредственной близости к аэродрому, так как это приводит к ухудшению безопасности полетов. Однако, должностные лица мэрии Каракола без соответствующего решения земельной комиссии предоставили С.Э. земельный участок в 600 кв. метров, расположенный с юго-восточной стороны взлетно-посадочной полосы аэропорта. После чего, управлением по градостроительству выдано разрешение на строительство", – говорится в сообщении.
По данному факту прокуратурой Иссык-Кульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "злоупотребление должностным положением" и "нарушение земельного законодательства Кыргызской Республики" УК КР. Расследование данного уголовного дела поручено управлению ГКНБ по Иссык-Кульской области.

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