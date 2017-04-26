На очередной "Бессмертный полк" в Бишкеке соберутся около 30 тыс. человек

26 апреля 2017, 11:01 Комментарии

В Бишкеке 9 мая пройдет "Бессмертный полк". Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель председателя Бишкекского городского кенеша Валентина Лисниченко.

По ее словам, в этот день от парка им. Д. Асанова до площади Победы пройдет колонна с портретами ветеранов Великой отечественной войны.

"Уже третий год проводится такое мероприятие. В прошлом году мы собрали около 20 тыс. человек. В этом году планируется участие около 30 тыс. Это наша обязанность. В этом году хотят принять участие школьники. Мы набираем волонтеров, которые будут помогать формировать колонны", – сказала она и добавила, что пока нет информации, кто из высокопоставленных лиц примет участие в шествии.

Лисниченко попросила горожан не топтать высаженные тюльпаны в столице во время марша.

"За порядком во время "Бессмертного полка" будут следить сотрудники правоохранительных органов", – добавила она.

Построение колонн в акции "Бессмертный полк" начнется в парке им. Д.Асанова в 09:00.