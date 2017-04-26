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Новости Кыргызстана

В Джеты-Огузском районе искоренили скотокрадствоВ Джеты-Огузском районе искоренили скотокрадство

На очередной "Бессмертный полк" в Бишкеке соберутся около 30 тыс. человек

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/na-och...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422595-ru.html

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26 апреля 2017, 11:01       Комментарии

В Бишкеке 9 мая пройдет "Бессмертный полк". Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель председателя Бишкекского городского кенеша Валентина Лисниченко.
По ее словам, в этот день от парка им. Д. Асанова до площади Победы пройдет колонна с портретами ветеранов Великой отечественной войны.
"Уже третий год проводится такое мероприятие. В прошлом году мы собрали около 20 тыс. человек. В этом году планируется участие около 30 тыс. Это наша обязанность. В этом году хотят принять участие школьники. Мы набираем волонтеров, которые будут помогать формировать колонны", – сказала она и добавила, что пока нет информации, кто из высокопоставленных лиц примет участие в шествии.
Лисниченко попросила горожан не топтать высаженные тюльпаны в столице во время марша.
"За порядком во время "Бессмертного полка" будут следить сотрудники правоохранительных органов", – добавила она.
Построение колонн в акции "Бессмертный полк" начнется в парке им. Д.Асанова в 09:00.

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