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Мы первые — Сабырбек Джумабеков получил ответ комиссии рекордов ГиннесаМы первые — Сабырбек Джумабеков получил ответ комиссии рекордов ГиннесаТут спецрежим. Милиция и врачи не могут зайти и проверять, - депутат о неисполнении в здании ЖК закона о запрете куренияТут спецрежим. Милиция и врачи не могут зайти и проверять, - депутат о неисполнении в здании ЖК закона о запрете курения

Депутат ЖК заступился за курящих граждан

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422594-ru.html

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Депутат предлагает исправить закон, запрещающий сдавать квартиры посуточно

26 апреля 2017, 10:39       Комментарии

Парламент на пленарном заседании обсуждает законопроект о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности, в закон "О защите здоровья граждан от вредного воздействия табака".
Акылбек Жапаров ("Бир Бол") отметил, что на практике запреты не действуют.
"Кафе и рестораны пытаются ставить хорошую вентиляцию. И те, кто курит тоже наши граждане, о них тоже надо думать. Их права тоже надо защищать", – сказал депутат.
В свою очередь депутат Дастан Бекешев (СДПК) отметил, что в первой редакции закона предлагался неполный запрет.
"Мы предлагали обязать общепиты создать кабинки для курения. Но поступили предложения от депутатов, чтобы полностью ввести запрет на курение", – сказал Бекешев.
Нурлан Макеев ("Кыргызстан") заявил, что те, кому хочется курить, будет выходит на улицу.
"В кафе, ресторанах работают официанты. Почему они должны дышать дымом, обслуживая курящих в кабинках?" – спросил депутат.

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