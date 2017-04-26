Депутат ЖК заступился за курящих граждан

26 апреля 2017, 10:39 Комментарии

Парламент на пленарном заседании обсуждает законопроект о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности, в закон "О защите здоровья граждан от вредного воздействия табака".

Акылбек Жапаров ("Бир Бол") отметил, что на практике запреты не действуют.

"Кафе и рестораны пытаются ставить хорошую вентиляцию. И те, кто курит тоже наши граждане, о них тоже надо думать. Их права тоже надо защищать", – сказал депутат.

В свою очередь депутат Дастан Бекешев (СДПК) отметил, что в первой редакции закона предлагался неполный запрет.

"Мы предлагали обязать общепиты создать кабинки для курения. Но поступили предложения от депутатов, чтобы полностью ввести запрет на курение", – сказал Бекешев.

Нурлан Макеев ("Кыргызстан") заявил, что те, кому хочется курить, будет выходит на улицу.

"В кафе, ресторанах работают официанты. Почему они должны дышать дымом, обслуживая курящих в кабинках?" – спросил депутат.