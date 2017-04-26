Читатель: Когда прекратится беспредел на улице Чапаева?

26 апреля 2017, 10:35 Комментарии

Постоянный читатель "ВБ" вновь снял видео огромной пробки на улице Чапаева. На пересечении со Льва Толстого, напротив магазина "Боорсок", коллапс наблюдается каждое утро.

Проблемы создают сами же водители, которые двигаются в северном направлении. "Многие совершают обгон по встречке с левой стороны, а потом пытаются вклиниться в транспортный поток, чтобы совершить правый поворот. Из-за таких нарушений пробка становится еще больше. Сотрудники УПМ игнорируют эту проблему, они стоят чуть поодаль, выше и ниже перекрестка, но регулировать и предупреждать движение без правил инспекторы, видимо, не хотят", - пишет нам читатель.

Схожее видео с тем, что происходит на Чапаева сегодня, читатель снял несколько дней назад. Неравнодушный гражданин приходит к выводу, что патрульная милиция просто игнорирует возложенные на них обязанности по обеспечению безопасности на дорогах. Через "ВБ" он обращается к руководству МВД с просьбой о принятии мер для наведения порядка и наказания водителей, нарушения которых зафиксированы на представленной съемке.

К слову, такие нарушение уже были бы невозможны, если в Бишкеке был запущен проект "Безопасный город". На двух роликах продолжительностью около минуты зафиксировано с десяток грубейшего игнорирования правил дорожного движения. Так что на перекрестке улиц Чапаева и Толстого техника фото- и видеофиксации нарушений ПДД наверняка окупила бы себя в течение одного дня.