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Мэрия г. Каракол незаконно выделила землю возле местного аэродрома

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358918_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422592-ru.html

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26 апреля 2017, 10:49       Комментарии

Прокуратурой Иссык-Кульской области совместно с Кыргызской транспортной прокуратурой проведена проверка законности предоставления земельных участков и строительства в районе международного аэропорта "Каракол". Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.
Проверкой установлено, что 26 января Агентством гражданской авиации (АГА) при Минтрансе на имя мэра г. Каракол и Каракольского управления по градостроительству и архитектуре было направлено письмо с просьбой не выделять гражданам земельные участки под строительство в районе аэропорта "Каракол". Данное письмо направлено для исключения увеличения жилых построек в непосредственной близости к аэродрому, так как это приводит к ухудшению безопасности полетов.
Однако несмотря на вышеизложенное, должностные лица мэрии без соответствующего решения земельной комиссии и без согласования с АГА, предоставили гражданину С.Э. земельный участок площадью 600 кв. метров, расположенный с юго-восточной стороны взлетно-посадочной полосы аэропорта.
По данному факту прокуратурой Иссык-Кульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 305-2 (нарушение земельного законодательства) УК КР.
Расследование данного уголовного дела поручено управлению ГКНБ по Иссык-Кульской области.
Отметим, надзорный орган приступил к проверке аэродромов по республике после трагедии, когда авиалайнер упал в населенном пункте Дача-СУ близ международного аэропорта "Манас".

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