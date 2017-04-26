Мэрия г. Каракол незаконно выделила землю возле местного аэродрома

26 апреля 2017, 10:49 Комментарии

Прокуратурой Иссык-Кульской области совместно с Кыргызской транспортной прокуратурой проведена проверка законности предоставления земельных участков и строительства в районе международного аэропорта "Каракол". Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

Проверкой установлено, что 26 января Агентством гражданской авиации (АГА) при Минтрансе на имя мэра г. Каракол и Каракольского управления по градостроительству и архитектуре было направлено письмо с просьбой не выделять гражданам земельные участки под строительство в районе аэропорта "Каракол". Данное письмо направлено для исключения увеличения жилых построек в непосредственной близости к аэродрому, так как это приводит к ухудшению безопасности полетов.

Однако несмотря на вышеизложенное, должностные лица мэрии без соответствующего решения земельной комиссии и без согласования с АГА, предоставили гражданину С.Э. земельный участок площадью 600 кв. метров, расположенный с юго-восточной стороны взлетно-посадочной полосы аэропорта.

По данному факту прокуратурой Иссык-Кульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 305-2 (нарушение земельного законодательства) УК КР.

Расследование данного уголовного дела поручено управлению ГКНБ по Иссык-Кульской области.

Отметим, надзорный орган приступил к проверке аэродромов по республике после трагедии, когда авиалайнер упал в населенном пункте Дача-СУ близ международного аэропорта "Манас".