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Недоношенных ягнят научились выхаживать в искусственной матке

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358920_ne...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422591-ru.html

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26 апреля 2017, 10:52       Комментарии

Американским ученым удалось выходить недоношенных ягнят при помощи искусственной матки, которая выглядит как большая пластиковая сумка, сообщает Би-би-си.
Искусственная матка обеспечивает эмбрионы всем необходимым для развития и созревания, включая непрерывное кровоснабжение и защитный слой амниотической жидкости.
Ученые полагают, что их изобретение однажды сможет помочь выхаживанию и недоношенных младенцев. Испытания на людях, возможно, начнутся через несколько лет.
Искусственную матку сконструировали и создали ученые из детской больницы Филадельфии. Они отмечают, что искусственная матка не является заменой материнской утробе, она лишь позволяет поддержать жизнеспособность рожденных раньше срока.
В настоящее время в мире выхаживают недоношенных младенцев, появившихся на свет на сроке от примерно 23 недель и более. Их помещают в специальные инкубаторы, подключая к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Изобретение ученых - пластиковая сумка-матка содержит смесь теплой воды и солей, схожую по составу с амниотической жидкостью, окружающей эмбрион в утробе в естественных условиях.
Эта жидкость вдыхается и проглатывается растущим плодом, так же как это обычно происходит в утробе матери. Литры этой смеси постоянно проходят через искусственную матку, обеспечивая непрерывную подачу кислорода и питательных веществ.
Помещенный в этот мешок ягненок не может получать кислород и питательные вещества через плаценту, но его пуповину подключают к специальному аппарату, который вырабатывает эти вещества.
Главная задача искусственной матки - помочь созреванию бронхолегочной системы плода. У детей, появляющихся на свет на сроке менее 23 недель, практически нет шансов на выживание, в 23 недели выживаемость составляет уже 15%, в 24 недели - 55%, а в 25 недель - 80%.
В результате исследований установлено, что недоношенные ягнята, чье физиологическое плодное развитие находилось на том же уровне, что и у 23-недельных младенцев, хорошо развивались, находясь в искусственной матке.
Ягнята были рождены спустя 28 дней нахождения в ней и начинали дышать самостоятельно.
Часть ягнят пришлось при этом умертвить, чтобы изучить состояние их мозга и внутренних органов. Но большая часть подопытных животных выжила и была искусственно выкормлена.
Создателям искусственной матки предстоит еще решить ряд проблем, например, как избежать внутриутробной инфекции или обеспечить эмбрион достаточным количеством гормонов.

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