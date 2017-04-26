В Джеты-Огузском районе искоренили скотокрадство

26 апреля 2017, 10:56 Комментарии

В 2016 году в Джеты-Огузском районе не было зарегистрировано ни одного факта скотокрадства. Об этом журналистам заявил начальник отдела внутренних дел района Тилек Тюкебаев.

По его словам, этого показателя милиционеры добились в рамках проекта Управления ООН по контролю за наркотиками и преступностью.

"В рамках проекта по профилактике преступности мы провели социологический опрос среди населения о том, что их волнует прежде всего. Исходя из этого, мы выбрали пять наиболее приоритетных проблем: скотокрадство, школьный рэкет, семейное насилие, алкоголизм и экстремизм. По части скотокрадства в первую очередь мы разработали буклеты, где указывалось, что каждый гражданин должен быть ответственен за свой скот. Впервые владельцы скотины начали заключать договоры с чабанами. В письменном договоре прописана ответственность сторон за сохранность скота. По итогам 2016 года на территории Джети-Огузского района не зарегистрировано ни одного факта кражи скота. До внедрения данного проекта за месяц районной милицией было зарегистрировано минимум 20 фактов", - сказал Тюкебаев.

Касаясь проблемы с семейным насилием, начальник ОВД отметил, что на учете состоят только две неблагополучные семьи, с которыми милиция работает постоянно. Между тем самой большой проблемой района остается школьный рэкет.

"Фактов школьного рэкета, к сожалению, остается много. В рамка проекта УНП ООН разработан сценарий по профилактике данного правонарушения. В частности, есть театральная постановка на тему "Нет рэкету". В течение прошлого года мы объездили все 40 школ района с этим спектаклем. Это дало положительный результат", - добавил Тюкебаев.

В свою очередь прокурор Джеты-Огузского района Марат Абсатаров отметил, что в части пресечения преступлений проводится определенная работа, в том числе и среди сотрудников милиции.

"За 2016 год в отношении сотрудников Джеты-Огузского ОВД поступило четыре заявления, из них - одно по пыткам. В ходе следственных мероприятий принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления в действиях милиционеров. По сравнению с 2015 годом количество заявлений, поступивших в отношении сотрудников внутренних дел, снизилось. Так, в 2015 году в прокуратуру поступило 16 заявлений, из которых половина - по пыткам. В этом году в отношении милиционеров возбуждено одно уголовное дело по факту халатности. Дело передано в следственное управление ГКНБ", - рассказал прокурор.

Со слов Абсатарова, прежде в Джеты-Огузском районе чаще всего регистрировали скотокрадство и кражи.

"С прошлого года с участием участковых, инспекторов по делам несовершеннолетних и сотрудниками районного отдела образования в каждой школе почти каждый месяц проводятся встречи с детьми, где обсуждаются вопросы преступлений и их профилактики. Несовершеннолетние совершают в основном кражи. В большинстве своем это дети из неблагополучных семей", - заключил представитель надзорного органа.