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ЕЭК одобрила Методологию оценки эффективности мер госрегулирования и поддержки АПК в странах ЕАЭС

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/eek-odobr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422589-ru.html

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26 апреля 2017, 10:33       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила Методологию оценки эффективности мер государственного регулирования агропродовольственного рынка и поддержки агропромышленного комплекса в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Методология необходима для единого подхода при мониторинге развития АПК стран государств-членов и выработки рекомендаций по повышению эффективности господдержки. Она позволит оценивать эффекты регулирования как в отношении реализации мер поддержки агропромышленного комплекса по Союзу в целом, так и по каждому государству-члену, а также в отношении отдельных групп продукции при любой степени детализации.
Как отметил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский, "сегодня стоит задача по выработке рекомендаций о повышении эффективности мер государственного регулирования аграрного рынка и государственной поддержки сельского хозяйства".
Однако до настоящего времени в Союзе отсутствовали унифицированные подходы, позволяющие комплексно оценить принимаемые меры. Методология является таким объективным механизмом мониторинга государственного регулирования в сфере АПК, поскольку мониторинг унифицирован для использования Комиссией и государствами-членами и основан на едином перечне статистических показателей.
Эффективность мер государственного регулирования планируется оценивать по степени достижения шести целей, утвержденных в государственных программах стран. Среди них – обеспечение продовольственной независимости, повышение финансовой устойчивости, устойчивое развитие сельских территорий, воспроизводство и повышение эффективности использования ресурсов, обеспечение сбыта сельхозпродукции, повышение ее товарности, поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка.
Оценка будет осуществляться по пяти критериям и 31 статистическому показателю. Во внимание будут приниматься такие критерии, как результативность, оптимальность, влияние, устойчивость, затратность. Данный подход основан на лучшей мировой практике оценки достижения целей.
Интегральный показатель, характеризующий степень достижения той или иной цели, будет рассчитываться по совокупности критериев и показателей.
Пресс-служба ЕЭК

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