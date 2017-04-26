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Мэрия Бишкека оказала помощь школьникам, попавшим в ДТП

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/meriia-bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422588-ru.html

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Мэрия Бишкека оказала помощь школьникам, попавшим в ДТП

26 апреля 2017, 10:46       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Мэрия города Бишкек оказала помощь школьникам, которые попали в дорожно-транспортное происшествие и находятся в реанимационном отделении Детской больницы №3. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
С момента происшествия по сегодняшний день со стороны главы Ленинской администрации Нурдина Тынаева и администрации школы-лицея №74 оказывается вся необходимая помощь пострадавшим.
Глава района Нурдин Тынаев лично посетил школьников и выделил из фонда материальную помощь семье Мамаджакыпова Эрбола.
Мамаджакыпов Эрбол переведен в палату, его состояние здоровья улучшается. Состояние здоровья Сыранова Алимбека врачи оценивают как стабильное, есть улучшения.

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