В парламенте предлагают обязать кафе-рестораны ставить спецкабинки для курящих

26 апреля 2017, 10:52 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Нужно обязать кафе-рестораны ставить специальные кабинки для курящих. Об этом сегодня сообщил депутат Дастан Бекешов.

По его словам, администрацию развлекательных заведений нужно обязать ставить специальные кабины для курящих. "В кафе-рестораны приходят посетители, чтобы поесть, отдохнуть. В этих местах отдыхают семьи с детьми, молодые люди и люди в возрасте, которые травятся вместе с курильщиками. Например, можно сделать специальные кабинки для курящих. Чтобы и обслуживающий персонал, который там работает, не превращался в пассивных курильщиков. Мы должны научить нашу молодежь прекратить курить в общественных местах", - сказал Д.Бекешов.

Парламентарий отметил, что пока запретить курить будет сложно, но нужно начать с кабинок. "Мы же за границей видим, что в ресторанах не разрешается курить. Там все соблюдают эти принятые нормы, а почему здесь мы не можем их соблюсти. Например, в России и Казахстане также полностью запретили курение, но теперь переходят на строительство кабинок", - добавил депутат.

А его коллеги предложили вести эту меру в качестве пилотного проекта и для начала реализовать в Бишкеке. Если это даст эффект, то и распространят по стране.

Отметим, депутаты рассматривают проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР" (в Кодекс об административной ответственности, Закон "О защите здоровья граждан КР от вредного воздействия табака") Вносится на второе чтение. Инициаторы – депутаты Бекешев Д.Д., Исаков М.А., Самигуллина А.Э., Мавлянова М.Э., Строкова Е.Г. (Комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению).