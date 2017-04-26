Доллар США: 67.1496 (-0.3223) 
Евро: 72.9144 (+0.5946) 
Золото: 40.85 $/гр (-0.04) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Депутат ЖК заступился за курящих гражданДепутат ЖК заступился за курящих гражданЧитатель: Когда прекратится беспредел на улице Чапаева?Читатель: Когда прекратится беспредел на улице Чапаева?

Тут спецрежим. Милиция и врачи не могут зайти и проверять, - депутат о неисполнении в здании ЖК закона о запрете курения

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422586-ru.html

Похожие новости

Мэрия г. Каракол незаконно выделила землю возле местного аэродрома

Депутат ЖК заступился за курящих граждан

ЕЭК ведет работу по гармонизации налогового законодательства государств ЕАЭС

Права курящих граждан тоже надо защищать, - депутат о запрете курения в местах общепита

Глава столичной патрульной милиции проинформировал мэра о причинах ДТП, в котором пострадали школьники

26 апреля 2017, 10:36       Комментарии

Надо сначала исполнять закон о запрете курения в здании парламента, отметил депутат Камчыбек Жолдошбаев ("Онугуу-Прогресс") 26 апреля на заседании Жогорку Кенеша.
По его словам, прежде чем говорить о кабинках для курящих в местах общественного питания, необходимо начать с тех, кто работает в парламенте.
"Необходимо на каждом этаже соорудить места для курения. Хотите по всей республике ввести, в сами что?" - спросил он.
Инициатор законопроекта Дастан Бекешев (СДПК) согласился с ним. "Но тут спецрежим. Милиция и врачи не могут зайти и проверять. Кто будет проверять? Из туалета выходить, и пахнешь как бомж. Необходимо совещание провести и сокращать заработную плату для тех, кто курит в здании. На улицу пусть выходят и курят спокойно", - отметил депутат.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум