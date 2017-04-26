Тут спецрежим. Милиция и врачи не могут зайти и проверять, - депутат о неисполнении в здании ЖК закона о запрете курения

26 апреля 2017, 10:36 Комментарии

Надо сначала исполнять закон о запрете курения в здании парламента, отметил депутат Камчыбек Жолдошбаев ("Онугуу-Прогресс") 26 апреля на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, прежде чем говорить о кабинках для курящих в местах общественного питания, необходимо начать с тех, кто работает в парламенте.

"Необходимо на каждом этаже соорудить места для курения. Хотите по всей республике ввести, в сами что?" - спросил он.

Инициатор законопроекта Дастан Бекешев (СДПК) согласился с ним. "Но тут спецрежим. Милиция и врачи не могут зайти и проверять. Кто будет проверять? Из туалета выходить, и пахнешь как бомж. Необходимо совещание провести и сокращать заработную плату для тех, кто курит в здании. На улицу пусть выходят и курят спокойно", - отметил депутат.