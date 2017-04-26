Доллар США: 67.1496 (-0.3223) 
Евро: 72.9144 (+0.5946) 
Золото: 40.85 $/гр (-0.04) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ЕЭК ведет работу по гармонизации налогового законодательства государств ЕАЭСЕЭК ведет работу по гармонизации налогового законодательства государств ЕАЭСВ Араванском отделе образования выявлены финансовые нарушения на 3,2 млн сомовВ Араванском отделе образования выявлены финансовые нарушения на 3,2 млн сомов

Права курящих граждан тоже надо защищать, - депутат о запрете курения в местах общепита

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422585-ru.html

Похожие новости

В парламенте предлагают обязать кафе-рестораны ставить спецкабинки для курящих

Мэрия г. Каракол незаконно выделила землю возле местного аэродрома

Депутат ЖК заступился за курящих граждан

Тут спецрежим. Милиция и врачи не могут зайти и проверять, - депутат о неисполнении в здании ЖК закона о запрете курения

ГНС призывает уплативших налог на авто граждан бесплатно получать спецнаклейку

26 апреля 2017, 10:18       Комментарии

Права курящих граждан тоже надо защищать, считает депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров ("Бир Бол").
На заседании парламента 26 апреля, где рассматривается законопроект, предполагающий внедрение кабинок для курения в местах общественного питания, председатель комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Гулькан Молдобекова (СДПК) напомнила, что три депутата предлагают ввести полный запрет на курение в таких точках.
Практика показывает, отметил А.Жапаров, что такие законы не работают. "Курящие граждане тоже наши. Их права мы тоже должны защищать. Пусть курят в кабинках", - сказал он.
Инициатор проекта закона Дастан Бекешев (СДПК) ответил, что согласен с коллегой. "Два варианта закона будут вынесены на голосование", - добавил парламентарий.
В свою очередь Нурлан Макеев ("Кыргызстан") заявил, что те, кому хочется курить, пусть курят на улице. "В кафе, ресторанах работают официанты. Почему они должны дышать дымом, обслуживая курящих в кабинках?" - спросил депутат.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум