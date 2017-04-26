Права курящих граждан тоже надо защищать, - депутат о запрете курения в местах общепита

26 апреля 2017, 10:18 Комментарии

Права курящих граждан тоже надо защищать, считает депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров ("Бир Бол").

На заседании парламента 26 апреля, где рассматривается законопроект, предполагающий внедрение кабинок для курения в местах общественного питания, председатель комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Гулькан Молдобекова (СДПК) напомнила, что три депутата предлагают ввести полный запрет на курение в таких точках.

Практика показывает, отметил А.Жапаров, что такие законы не работают. "Курящие граждане тоже наши. Их права мы тоже должны защищать. Пусть курят в кабинках", - сказал он.

Инициатор проекта закона Дастан Бекешев (СДПК) ответил, что согласен с коллегой. "Два варианта закона будут вынесены на голосование", - добавил парламентарий.

В свою очередь Нурлан Макеев ("Кыргызстан") заявил, что те, кому хочется курить, пусть курят на улице. "В кафе, ресторанах работают официанты. Почему они должны дышать дымом, обслуживая курящих в кабинках?" - спросил депутат.