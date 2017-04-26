В Бишкеке снова сгорел микроавтобус — кадры очевидца

26 апреля 2017, 10:28 Комментарии

БИШКЕК, 26 апр - Sputnik. В Бишкеке на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Лермонтова сгорел микроавтобус Mercedes Benz Sprinter, сообщили агентству Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций КР. $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1033084615'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1033084615'] = 'Subject'; } }); © видео очевидца Бакыбаева Абдимажита, отправленное по Whats App-каналуВ Бишкеке снова сгорел микроавтобус — кадры очевидца

Сообщение о возгорании поступило в службу "101" примерно в 17.00. Спустя минуту на место выехал пожарный расчет.

"Микроавтобус сгорел до приезда пожарной машины. Предварительная версия возгорания - короткое замыкание", - сообщили в МЧС.

Пострадавших в результате пожара нет.

20 апреля в Бишкеке сгорел грузовой фургон. Инцидент произошел на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Тыныстанова. Тогда тоже обошлось без жертв.

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