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В Бишкеке снова сгорел микроавтобус — кадры очевидца

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422584-ru.html

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Тело погибшей в Москве беременной кыргызстанки привезли в Бишкек

26 апреля 2017, 10:28       Комментарии

БИШКЕК, 26 апр - Sputnik. В Бишкеке на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Лермонтова сгорел микроавтобус Mercedes Benz Sprinter, сообщили агентству Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций КР. $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1033084615'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1033084615'] = 'Subject'; } }); © видео очевидца Бакыбаева Абдимажита, отправленное по Whats App-каналуВ Бишкеке снова сгорел микроавтобус — кадры очевидца
Сообщение о возгорании поступило в службу "101" примерно в 17.00. Спустя минуту на место выехал пожарный расчет.
"Микроавтобус сгорел до приезда пожарной машины. Предварительная версия возгорания - короткое замыкание", - сообщили в МЧС.
Пострадавших в результате пожара нет.
20 апреля в Бишкеке сгорел грузовой фургон. Инцидент произошел на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Тыныстанова. Тогда тоже обошлось без жертв.
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