Мы первые — Сабырбек Джумабеков получил ответ комиссии рекордов Гиннеса

26 апреля 2017, 10:40 Комментарии

БИШКЕК, 26 апр - Sputnik. Пришел положительный ответ от Комиссии Книги рекордов Гиннеса по изобретению директора Научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТиО) Сабырбека Джумабекова по наращиваю костей. Об этом сообщил сам Джумабеков.

Ортопед, доктор медицинских наук, профессор и академик Джумабеков ранее принял участие в международном конкурсе изобретений в Кувейте, где его разработку в сфере наращивания костей предложили включить в Книгу рекордов Гиннесcа. Джумабеков был единственным представителем стран СНГ. Он предложил свои способы по наращиванию костей человека до 31 сантиметра. Ранее он проделал эту операцию в Кыргызстане, удлинив одну ногу пациенту.

По словам Джумабекова, в комиссии Книги рекордов сообщили, что таких операций раньше не проводилось и "мы первые". Однако для получения сертификата комиссия выдвигает ряд требований.

"Согласно их условиям, нам нужно показать в СМИ парня по имени Темирбек, которому мы проделали эту операцию. При этом в Книге рекордов будет значиться его имя, но не мое, - пояснил Джумабеков.

Врач добавил, что кости пациента, операция которому была проделана летом 2016 года, окрепнут к осени и тогда он сможет ходить самостоятельно.