В Араванском отделе образования выявлены финансовые нарушения на 3,2 млн сомов

26 апреля 2017, 10:17 Комментарии

Территориальным подразделением Счетной палаты КР по Ошу, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областям по результатам аудита использования бюджетных, специальных и иных средств Араванского районного отдела образования за 2016 год выявлено финансовых нарушений на 3,2 млн сомов, сообщает пресс-служба ведомства.

Из них, недостача денежных средств составила 1,2 млн сомов, необоснованные выплаты заработной платы – 1,5 млн сомов, сокрытая по учету дебиторская задолженность – 297,5 тыс. сомов, нецелевое использование бюджетных средств – 146,5 тыс. сомов, использование специальных средств, минуя систему казначейства – 36,5 тыс. сомов.

"Аудитом также установлены резервы и потери бюджета на 10 млн сомов, из них: сверхлимитное потребление электрической энергии – 147,0 тыс. сомов, излишнее финансирование – 4,8 млн сомов, нарушения при выплате заработной платы – 5,1 млн сомов. Счетная палата направит материалы аудита в правоохранительные органы для дачи юридической оценки", – говорится в сообщении.