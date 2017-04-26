Доллар США: 67.1496 (-0.3223) 
Евро: 72.9144 (+0.5946) 
Золото: 40.85 $/гр (-0.04) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Права курящих граждан тоже надо защищать, - депутат о запрете курения в местах общепитаПрава курящих граждан тоже надо защищать, - депутат о запрете курения в местах общепитаСоюз международных автомобильных перевозчиков Казахстана выступает за активизацию взаимодействия с ЕЭКСоюз международных автомобильных перевозчиков Казахстана выступает за активизацию взаимодействия с ЕЭК

В Араванском отделе образования выявлены финансовые нарушения на 3,2 млн сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/v-arav...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422582-ru.html

Похожие новости

В Араванском райотделе образования выявлены финансовые нарушения на 3,2 млн сомов – СЧ КР

Минобразования провели обследование 2222 школ, из них 252 относятся к аварийным

США хотят сократить финансовую помощь Кыргызстану — СМИ

Минобразования запретило выпускникам отмечать последний звонок в кафе

Минсоцразвития КР: За три года более 600 детей обрели семью благодаря работе отделов по защите семьи и детей

26 апреля 2017, 10:17       Комментарии

Территориальным подразделением Счетной палаты КР по Ошу, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областям по результатам аудита использования бюджетных, специальных и иных средств Араванского районного отдела образования за 2016 год выявлено финансовых нарушений на 3,2 млн сомов, сообщает пресс-служба ведомства.
Из них, недостача денежных средств составила 1,2 млн сомов, необоснованные выплаты заработной платы – 1,5 млн сомов, сокрытая по учету дебиторская задолженность – 297,5 тыс. сомов, нецелевое использование бюджетных средств – 146,5 тыс. сомов, использование специальных средств, минуя систему казначейства – 36,5 тыс. сомов.
"Аудитом также установлены резервы и потери бюджета на 10 млн сомов, из них: сверхлимитное потребление электрической энергии – 147,0 тыс. сомов, излишнее финансирование – 4,8 млн сомов, нарушения при выплате заработной платы – 5,1 млн сомов. Счетная палата направит материалы аудита в правоохранительные органы для дачи юридической оценки", – говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум