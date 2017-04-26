Сквер на юге Москвы назовут в честь Чингиза Айтматова

26 апреля 2017, 10:28 Комментарии

Скверу в Южном административном округе Москвы будет присвоено имя выдающегося писателя Чингиза Айтматова, сообщил в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, сквер будет расположен на пересечении Павловской улицы и Подольского шоссе.

Чингиз Айтматов – великий кыргызский писатель, лауреат Ленинской и трех Государственных премий СССР. Скончался в 2008 году.

В 2015 году посольство Кыргызстана в России сообщило о принятом правительством Москвы решении о присвоении имени Айтматова скверу, расположенному в Даниловском районе столицы России на стыке улиц Люсиновская и Большая Серпуховская.