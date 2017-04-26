Доллар США: 67.1496 (-0.3223) 
Евро: 72.9144 (+0.5946) 
Золото: 40.85 $/гр (-0.04) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ЕЭК одобрила Методологию оценки эффективности мер госрегулирования и поддержки АПК в странах ЕАЭСЕЭК одобрила Методологию оценки эффективности мер госрегулирования и поддержки АПК в странах ЕАЭСК концу 2017 года в ЕАЭС должна заработать система межгособмена данными с применением ЭЦПК концу 2017 года в ЕАЭС должна заработать система межгособмена данными с применением ЭЦП

Сквер на юге Москвы назовут в честь Чингиза Айтматова

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/skver-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422581-ru.html

Похожие новости

В Московской области расследуют жестокое убийство кыргызстанца

Тело погибшей в Москве беременной кыргызстанки привезли в Бишкек

Представительство МВД КР разыскивает жертв кыргызской ОПГ в Москве

В Москве задержаны члены ОПГ, вымогавшие деньги у соотечественников

В Москве убили беременную кыргызстанку

26 апреля 2017, 10:28       Комментарии

Скверу в Южном административном округе Москвы будет присвоено имя выдающегося писателя Чингиза Айтматова, сообщил в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, сквер будет расположен на пересечении Павловской улицы и Подольского шоссе.
Чингиз Айтматов – великий кыргызский писатель, лауреат Ленинской и трех Государственных премий СССР. Скончался в 2008 году.
В 2015 году посольство Кыргызстана в России сообщило о принятом правительством Москвы решении о присвоении имени Айтматова скверу, расположенному в Даниловском районе столицы России на стыке улиц Люсиновская и Большая Серпуховская.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум