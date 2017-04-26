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Заплати налог на автотранспорт и получи бесплатно спецнаклейку

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358915_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422580-ru.html

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26 апреля 2017, 10:28       Комментарии

Государственная налоговая служба призывает граждан, уплативших налог на автотранспортное средство, требовать в налоговом органе выдачи специальной наклейки, подтверждающей факт уплаты налога.
В настоящее время все территориальные фискальные органы обеспечены бланками строгой отчетности в необходимом количестве, сообщает пресс-служба ведомства.
Эти наклейки, подтверждающие факт уплаты налога, налоговыми органами республики выдаются бесплатно налогоплательщику после представления информационного расчета и оплаты налога на автотранспортное средство. Они заверяются подписью сотрудника налогового органа и его именной печатью. Уплата налога производится ежегодно в срок не позднее 1 сентября.
В случае отказа со стороны налоговых органов в выдаче наклеек по причине якобы их отсутствия или по другим причинам необходимо обратиться в Call-центр ГНС по номеру 194 или на "телефон доверия" центрального аппарата ГНС (0312) 61-31-89.

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