Заплати налог на автотранспорт и получи бесплатно спецнаклейку

26 апреля 2017, 10:28 Комментарии

Государственная налоговая служба призывает граждан, уплативших налог на автотранспортное средство, требовать в налоговом органе выдачи специальной наклейки, подтверждающей факт уплаты налога.

В настоящее время все территориальные фискальные органы обеспечены бланками строгой отчетности в необходимом количестве, сообщает пресс-служба ведомства.

Эти наклейки, подтверждающие факт уплаты налога, налоговыми органами республики выдаются бесплатно налогоплательщику после представления информационного расчета и оплаты налога на автотранспортное средство. Они заверяются подписью сотрудника налогового органа и его именной печатью. Уплата налога производится ежегодно в срок не позднее 1 сентября.

В случае отказа со стороны налоговых органов в выдаче наклеек по причине якобы их отсутствия или по другим причинам необходимо обратиться в Call-центр ГНС по номеру 194 или на "телефон доверия" центрального аппарата ГНС (0312) 61-31-89.