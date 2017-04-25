"Sputnik.uz": Платные дороги в Узбекистане появятся уже к 2020 году

26 апреля 2017, 10:11 Комментарии

Sputnik.uz. Первой платной трассой будет магистраль Ташкент-Самарканд-Бухара, при этом у водителей останутся бесплатные альтернативные дороги

Узбекистан к 2020 году планирует построить платные автомобильные дороги, сообщил корреспонденту Sputnik источник в правительстве.

По его словам, сейчас прорабатывается проект первой платной автодороги, которая будет пролегать из Ташкента до Бухары через Самарканд. Это будет отдельная дорога, параллельная уже существующей.

"Дело в том, что сейчас в нашей стране нет необходимой законодательной базы для ввода в эксплуатацию платных автомобильных дорог. Поэтому сначала предстоит устранить этот пробел, подготовив соответствующее предложение, чтобы внести его в парламент. Государственный комитет по автомобильным дорогам как раз этим и занимается. Однако не факт, что законодатели могут принять такой законопроект, во всяком случае не с первого раза", — отметил собеседник.

Если все-таки, добавил он, закон появится, то потом надо будет разработать так называемую техническую часть проекта, которая предполагает обязательное наличие наряду с платной автодорогой параллельной бесплатной, то есть у водителей должна быть альтернатива.

Платные дороги, заметил источник, ограничивают нижний порог скорости, поэтому допустимый скоростной режим на них будет выше. Например, если сейчас на трассе в направлении Ташкент — Самарканд — Бухара можно ехать со скоростью не больше 100 километров в час, то на параллельной платной дороге она должна быть не меньше 120 километров в час. Скорее всего сбор платы как и везде по миру будет осуществляться посредством установленных при въезде на них электронных терминалов.

Собеседник также подчеркнул, что выбор строительства первой платной автодороги в республике именно в этом направлении не случаен. Этот популярный туристический маршрут связывает древние города Узбекистана, а появление альтернативного пути должно обеспечить дополнительные удобства и комфорт для путешествующих.

В идеале платные автомобильные дороги в республике должны появиться во всех направлениях, так как это уже давно оправдавшая себя практика, внедренная за рубежом, заключил источник.

Отметим, что протяженность сети автомобильных дорог в Узбекистане на сегодняшний день составляет 184 тысячи километров. Из них свыше 42,6 тысячи километров — автодороги общего пользования, в том числе входящие в состав Узбекской национальной автомагистрали (2,7 тысячи километров).

"Sputnik.uz"

25.04.17