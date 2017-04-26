Доллар США: 67.1496 (-0.3223) 
Евро: 72.9144 (+0.5946) 
Золото: 40.85 $/гр (-0.04) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Караван-сарай": Ташкент ждет демографический взрыв в связи со снятием ограничений на продажу жилья в столице"Караван-сарай": Ташкент ждет демографический взрыв в связи со снятием ограничений на продажу жилья в столице"Sputnik.uz": Платные дороги в Узбекистане появятся уже к 2020 году"Sputnik.uz": Платные дороги в Узбекистане появятся уже к 2020 году

Союз международных автомобильных перевозчиков Казахстана выступает за активизацию взаимодействия с ЕЭК

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/soiuz-mez...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422578-ru.html

Похожие новости

"Караван-сарай": Кыргызстан обращается за международной помощью для предотвращения экстремизма в тюрьмах

Депутат: Кыргызские грузоперевозчики не защищены, на дорогах и таможне их грабят

Студенты КГМА заняли 15 призовых мест на научной конференции в Казахстане

Состоялось совместное заседание парламентских комитетов Кыргызстана и Казахстана

Спортсмены из Кыргызстана завоевали две медали на международном турнире по дзюдо в Казахстане

26 апреля 2017, 10:16       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. К активному взаимодействию представителей бизнес-сообщества и национальных ассоциаций перевозчиков с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) призвал начальник отдела автомобильного транспорта Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Думан Дуйсенбай в своем выступлении на собрании Союза международных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан (КазАТО).
Думан Дуйсенбай проинформировал участников собрания КазАТО о шагах, предпринимаемых ЕЭК по выполнению Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств ЕАЭС в сфере автомобильного транспорта. В частности, он сделал особый акцент на разработке "дорожной карты" – плана мероприятий, включающего развитие рынка пассажирских автоперевозок, повышение качества автотранспортных услуг и эффективности использования транзитного потенциала государств-членов, модернизацию дорожной инфраструктуры и внедрение интеллектуальных транспортных систем. Представитель ЕЭК отметил, что реализация этих мероприятий способствует дальнейшему развитию автомобильных перевозок в странах ЕАЭС, формированию общего рынка услуг и единого транспортного пространства в рамках Союза.
В ходе дискуссии участники встречи затронули ряд тем, являющихся актуальными для международных автомобильных перевозчиков государств-членов. Например, обсудили ограничения при осуществлении транзитных перевозок грузов по территории ЕАЭС, трудности применения Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП), а также особенности применения международного сертификата взвешивания и осуществления транспортного контроля.
По итогам мероприятия участники признали необходимость дальнейшего объединения усилий в целях повышения конкурентоспособности автомобильного транспорта как приоритетного вида транспортного сообщения между государствами-членами Союза.
Справка
​КазАТО – Союз международных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан (КазАТО) – действительный член Международного союза автомобильного транспорта (МСАТ) с 1995 года. КазАТО объединяет более 600 казахстанских организаций, осуществляющих перевозки грузов автотранспортом в международном сообщении.
20 апреля 2017 года в Алматы прошло заседание КазАТО, на котором были подведены итоги работы ассоциации за 2016 год. На заседании обсуждались вопросы повышения конкурентоспособности рынка международных автоперевозок в рамках ЕАЭС и совершенствования законодательства.
Основные направления и этапы реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов Евразийского экономического союза утверждены решением Высшего Евразийского экономического совета №19 от 26 декабря 2016 года.
Пресс-служба ЕЭК

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум