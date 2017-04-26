Сооснователь Google показал на видео "летающий автомобиль"

26 апреля 2017, 10:17 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Американская компания Kitty Hawk, финансируемая одним из основателей Google Ларри Пейджем, продемонстрировала на YouTube прототип "летающего автомобиля".

Первая версия пассажирского коптера под названием Flyer предназначена для полетов над водой. Аппарат, работающий на электротяге, весит около 100 килограммов и рассчитан на одного пассажира.

В компании заверяют, что продажи транспортного средства начнутся в конце года, однако его стоимость пока не известна.

Источник РИА Новости