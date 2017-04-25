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"Караван-сарай": Ташкент ждет демографический взрыв в связи со снятием ограничений на продажу жилья в столице

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/karavan-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422576-ru.html

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26 апреля 2017, 10:17       Комментарии

Караван-сарай. 5 мая правительство обсудит проект предоставления гражданам Узбекистана возможности покупки жилья в Ташкенте для свободного проживания.
В ближайшее время могут быть сняты жесткие ограничения на постоянное проживание в столице.
Новый законопроект был вынесен Министерством Юстиции на общественное обсуждение с 11 по 26 апреля. С учетом полученных от общественности замечаний он будет доработан и представлен правительству 5 мая.
В том случае, если кабинет утвердит отмену ограничений на постоянное проживание в Ташкенте, следует ожидать строительный бум в связи с притоком большого числа граждан в столицу, в связи с наблюдающимся здесь более высоким уровнем жизни, считают наблюдатели.
Разрешение на проживание
В Узбекистане со времен СССР сохранилась система прописки, или права на постоянное проживание в Ташкенте. Его имеют лишь родившиеся в столице, их прямые родственники, и сотрудники некоторых государственных организаций. Покупка жилья в Ташкенте возможна лишь для обладателей прописки.
Жители Ташкента отдыхают в городском парке, 22 апреля 2017 года. [Максим Енисеев]
Это ограничение призвано ограничить приток жителей из других, более бедных, областей в поисках работы, но при этом также создает препятствия для притока инвестиций и предпринимательства.
"Сейчас я не могу находиться в Ташкенте легально более 5 дней, – рассказал "Каравансараю" по телефону житель Бухары Рустам Каттаходжаев. – Это унизительно. Я не могу открыть здесь свой бизнес, не имея недвижимости".
Отсутствие роста населения
С 1991 года, когда развалился Советский Союз, система прописки сдерживала рост населения в городе, рассказали в правительстве Узбекистана.
На 2016 год ташкентцы составляют всего 7,5% населения страны (около 2,4 млн). За 25 лет независимости население столицы выросло всего на 263 тысячи человек (около 12,3%), тогда как население страны за тот же период увеличилось на 10,9 миллионов (более, чем в половину).
По всей видимости, власти считают, что сохранение столь жестких ограничений на проживание в Ташкенте препятствует экономическому развитию.
Таким образом, предложение о либерализации системы проживания в столице ставит своей целью отсеять экономически несостоятельных людей, предоставляя разрешение на проживание лишь тем, кто готов приобрести жилье.
"Власти хотят устранить ограничения поэтапно, опасаясь того, что столица может не справиться с потоком внутренней эмиграции в случае полной отмены системы прописки", – сказал "Каравансараю" ташкентский социолог Равшан Кушлубаев.
"Невозможность свободного проживания в столице является одной из самых болезненных проблем для жителей страны. В Ташкенте уровень жизни намного выше, чем в областях, и многие стремятся сюда в поисках более высокооплачиваемой работы, возможностей для бизнеса и образования", – добавил он.
Новые правила
Законопроект, в случае утверждения кабинетом, предполагает, что жилье будет находиться в новостройке, и его стоимость должна составлять не менее 2000 минимальных заработных плат. Согласно официальным данным, по состоянию на апрель 2017 года эта сумма равняется 300 миллионам сумов ($81,5 тысяч).
Эта цена не по карману для большинства граждан в стране с ежегодным ВВП на душу на селения 2126 долларов (7,9 млн узбекских сумов), согласно данным Всемирного Банка.
"Приобретение жилья в Ташкенте – это отличная инвестиция. Я считаю, что многие воспользуются этой возможностью и это поможет нашей экономике. Ведь иначе накопленные деньги так бы и лежали у граждан в копилках", – сказал "Каравансараю" житель Ташкента Олег Ардеев.
Тем не менее, многие другие не могут купить жилье в Ташкенте в соответствии с установленными условиями.
"Для меня эта сумма достаточно велика, но, я надеюсь, что это только начало, и в будущем власти еще больше либерализуют систему проживания в столице", – сказал "Каравансараю" житель Ургенча Ибрагим Жумаев.
"Караван-сарай"
Максим Енисеев
25.04.17

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