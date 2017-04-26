ЕЭК ведет работу по гармонизации налогового законодательства государств ЕАЭС

26 апреля 2017, 10:19 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. О перспективных направлениях гармонизации налогового законодательства государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) во взаимной торговле рассказал ответственный секретарь Консультативного комитета по налоговой политике и администрированию при Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Нурматбек Мамбеталиев в ходе круглого стола "Актуальные вопросы налогового и таможенно-тарифного регулирования".

Мероприятие было организовано Центром налоговой политики и налогового администрирования Финансового университета при правительстве Российской Федерации совместно с ЕЭК, Федеральными налоговой и таможенной службами и рядом консалтинговых компаний.

В круглом столе приняли участие представители министерств и ведомств России, научного и бизнес-сообщества.

Представитель ЕЭК отметил, что в рамках общего сближения законодательства на первом этапе планируется гармонизировать ставки акцизов на алкогольную и табачную продукцию. Подготовлены проекты соответствующих соглашений. После согласования на уровне вице-премьеров стран Евразийского экономического союза эти международные нормативные акты будут направлены в государства-члены для подписания.

В перспективе, в связи с созданием общего рынка углеводородов, планируется начать работу по гармонизации ставок акцизов и на эту группу товаров.

Выработка стратегических, согласованных со сторонами подходов к режиму налогообложения товаров электронной торговли также приоритетна для ЕЭК. В настоящее время Комиссия разрабатывает гармонизированный механизм налогообложения электронной торговли товарами. При этом важным представляется налаживание обмена информацией между налоговыми и таможенными органами по отслеживанию товарных потоков (баланса).

Федеральные таможенная и налоговая службы поддерживают предложения ЕЭК. Госведомства РФ считают целесообразным вести работу по созданию единого механизма администрирования таможенных и налоговых платежей с учетом урегулирования вопроса по взиманию НДС при экспорте и импорте товаров во взаимной торговле государств-членов ЕАЭС.

Представители Финансового университета при правительстве РФ также высказываются за выработку единых методических подходов к гармонизации косвенного налогообложения в ЕАЭС.

Пресс-служба ЕЭК