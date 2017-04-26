Игровые площадки в ЕАЭС станут безопасней: Коллегия ЕЭК одобрила ряд документов в области технического регулирования

26 апреля 2017, 10:22 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 24 апреля одобрила техрегламент ЕАЭС "О безопасности оборудования для детских игровых площадок", а также установила переходные положения к техрегламентам "О безопасности минеральных удобрений" и "О безопасности рыбы и рыбной продукции".

Технический регламент Союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" устанавливает требования к безопасности оборудования и покрытий для детских игровых площадок и связанным с ними процессам проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации. В частности, конструкция оборудования должна обеспечивать его прочность и устойчивость, иметь защиту от коррозии и старения с учетом степени агрессивности среды. Не должна допускать застревание тела или одежды ребенка и иметь выступающие элементы с острыми концами или кромками и т.д.

Документ определяет детские игровые площадки как "специально оборудованные территории, предназначенные для игры детей и включающие в себя соответствующие оборудование и покрытие" и распространяется на детские горки, качели, качалки, карусели, канатные дороги, детские городки, игровое оборудование, оборудование и элементы городков и игровых комплексов, ударопоглощающие покрытия.

При разработке технического регламента были учтены замечания уполномоченных государственных органов и бизнес-сообщества стран Союза, в том числе Госстандартов Беларуси и Казахстана, РСПП, ООО "Мир-дизайн", ФБУ "Новосибирский ЦСМ" и др. Например, Комиссия приняла предложение Госстандарта Казахстана об ограничении тремя метрами высоты свободного падения с оборудования с учетом ударопоглощающего покрытия.

Технический регламент вступит в силу после утверждения Советом ЕЭК на одном из ближайших заседаний.

Коллегия ЕЭК установила переходные положения к техрегламентам ЕАЭС "О безопасности минеральных удобрений" и "О безопасности рыбы и рыбной продукции".

Техрегламент ЕАЭС "О безопасности минеральных удобрений" является одним из важнейших документов блока технических регламентов Союза в области безопасности химической продукции. Он устанавливает обязательные для применения и исполнения требования безопасности к минеральным удобрениям, выпускаемым в ЕАЭС, и связанным с этими требованиями процессам хранения, перевозки и маркировки минеральных удобрений.

Переходные положения утверждают порядок, в соответствии с которым выпуск минеральных удобрений, имеющих документы об оценке соответствия и полученных до дня вступления в силу техрегламента, возможен в течение полутора лет с момента вступления техрегламента в силу. В течение шести месяцев допускается выпуск в обращение минеральных удобрений, не подлежавших обязательной оценке соответствия до дня вступления в силу техрегламента. Обращение такой продукции допускается в течение срока годности, установленного национальным законодательством.

Техрегламент ЕАЭС "О безопасности рыбы и рыбной продукции" вступит в силу 1 сентября 2017 года. При этом до 1 марта 2019 года допускаются производство и выпуск в обращение рыбы и рыбной продукции, не подлежавших обязательной оценке соответствия до дня вступления в силу техрегламента. До 1 сентября 2019 года можно выпускать в обращение рыбу и рыбную продукцию, если производитель имеет документы об оценке соответствия, выданные до дня вступления в силу техрегламента. Обращение такой продукции допускается в течение срока годности, установленного национальным законодательством.

Пресс-служба ЕЭК