ГНС призывает уплативших налог на авто граждан бесплатно получать спецнаклейку

26 апреля 2017, 10:25 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Государственная налоговая служба (ГНС) КР призывает граждан, уплативших налог на автотранспортное средство, требовать в налоговом органе выдачи специальной наклейки, подтверждающей факт уплаты налога.

Как сообщает пресс-служба ГНС, в настоящее время все территориальные налоговые органы обеспечены специальными наклейками в необходимом количестве. Спецнаклейки выдаются гражданам абсолютно бесплатно.

В случае отказа со стороны налоговых органов в выдаче наклеек по причине якобы их отсутствия или по другим причинам просим обращаться в Call-центр ГНС по номеру 194 или на "телефон доверия" центрального аппарата ГНС (0312) 61-31-89.

Эти наклейки (бланк строгой отчетности), подтверждающие факт уплаты налога, налоговыми органами республики выдаются бесплатно налогоплательщику после представления информационного расчета и оплаты налога на автотранспортное средство. Они заверяются подписью сотрудника налогового органа и его именной печатью. Уплата налога производится ежегодно в срок не позднее 1 сентября.