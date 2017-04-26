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ГНС призывает уплативших налог на авто граждан бесплатно получать спецнаклейку

Источник:
http://kabar.kg/news/gns-prizy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422573-ru.html

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26 апреля 2017, 10:25       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Государственная налоговая служба (ГНС) КР призывает граждан, уплативших налог на автотранспортное средство, требовать в налоговом органе выдачи специальной наклейки, подтверждающей факт уплаты налога.
Как сообщает пресс-служба ГНС, в настоящее время все территориальные налоговые органы обеспечены специальными наклейками в необходимом количестве. Спецнаклейки выдаются гражданам абсолютно бесплатно.
В случае отказа со стороны налоговых органов в выдаче наклеек по причине якобы их отсутствия или по другим причинам просим обращаться в Call-центр ГНС по номеру 194 или на "телефон доверия" центрального аппарата ГНС (0312) 61-31-89.
Эти наклейки (бланк строгой отчетности), подтверждающие факт уплаты налога, налоговыми органами республики выдаются бесплатно налогоплательщику после представления информационного расчета и оплаты налога на автотранспортное средство. Они заверяются подписью сотрудника налогового органа и его именной печатью. Уплата налога производится ежегодно в срок не позднее 1 сентября.

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