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Второй авианосец ВМС Китая спущен на воду

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/vtoroi-av...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422571-ru.html

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26 апреля 2017, 10:28       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Второй авианосец ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), построенный по проекту 001A, спущен на воду. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".
Ранее китайские СМИ сообщили, что корабль будет принят на вооружение в 2020 году, после проведения ходовых испытаний.
В настоящее время на вооружении китайских ВМС состоит один авианосец - "Ляонин". Он был достроен в КНР на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера (ТАКР) "Варяг", купленного у Украины в конце 1990-х годов.
Проект типа 001A строился по принципу "Ляонина", но имеет несколько большие размеры и ряд модификаций. Оба этих корабля оборудованы стартовыми трамплинами с углом отрыва в 14 и 12 градусов соответственно.
Китай в настоящее время также ведет строительство третьего "плавучего аэродрома" больших габаритов (тип 002), который представляет из себя совершенно новый проект. Высказывались предположения, что он может быть оснащен ядерной силовой установкой и несколькими паровыми катапультами.
Мнение эксперта
ВМС НОАК необходимо иметь по меньшей мере четыре авианосные ударные группы (АУГ). Об этом заявил эксперт НОАК Инь Чжо, слова которого приводит издание "Хуаньцю шибао".
"Для защиты территории Китая и его интересов на море нужно иметь две АУГ в западной части Тихого океана и две - в Индийском океане. С учетом этого ВМС необходимы как минимум пять или шесть авианосцев", - цитирует издание эксперта.
Как полагает сотрудник Китайской ассоциации по контролю над вооружениями Сюй Гуанъюй, для решения задач по обеспечению военно-морского присутствия Китаю также нужно создать нескольких баз за рубежом. Он напомнил, что у КНР в настоящее время есть база материально-технического снабжения в Джибути.
Однако эксперт полагает, что этого не достаточно. "Мы будем сотрудничать с приветствующими присутствие китайского флота - Пакистаном и Шри-Ланкой", - сказал он.
ИсточникТАСС

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