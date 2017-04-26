Спецпредставитель ЕС П.Буриан: Евросоюз заинтересован в проведении честных и прозрачных выборов в Кыргызстане

26 апреля 2017, 10:08 Комментарии

Европейский Союз заинтересован в проведении честных и прозрачных выборов в Кыргызстане. Об этом сообщил специальный представитель ЕС по Центральной Азии, посол Петер Буриан по итогам визита в Кыргызстан 24-25 апреля.

Как сообщили в представительстве ЕС, в ходе визита П.Буриан встретился с председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабековой, руководством Министерства иностранных дел, депутатами Жогорку Кенеша, а также с представителями гражданского сообщества. Помимо этого посол П.Буриан встретился с главами зарубежных дипломатических миссий и представителями международных организаций.

"Мой визит в Бишкек был своевременным, поскольку мы смогли в очередной раз подчеркнуть заинтересованность Европейского Союза в проведении в Кыргызстане честных и прозрачных выборов, в существовании сильного гражданского сообщества и свободной прессы. Также подтверждена приверженность Европейского Союза оказывать поддержку властям Кыргызстана в проведении реформ в этих сферах", - заявил П.Буриан по итогам визита.

В Кыргызстане в 2017 году пройдут выборы президента.