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Спецпредставитель ЕС П.Буриан: Евросоюз заинтересован в проведении честных и прозрачных выборов в Кыргызстане

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422570-ru.html

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26 апреля 2017, 10:08       Комментарии

Европейский Союз заинтересован в проведении честных и прозрачных выборов в Кыргызстане. Об этом сообщил специальный представитель ЕС по Центральной Азии, посол Петер Буриан по итогам визита в Кыргызстан 24-25 апреля.
Как сообщили в представительстве ЕС, в ходе визита П.Буриан встретился с председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабековой, руководством Министерства иностранных дел, депутатами Жогорку Кенеша, а также с представителями гражданского сообщества. Помимо этого посол П.Буриан встретился с главами зарубежных дипломатических миссий и представителями международных организаций.
"Мой визит в Бишкек был своевременным, поскольку мы смогли в очередной раз подчеркнуть заинтересованность Европейского Союза в проведении в Кыргызстане честных и прозрачных выборов, в существовании сильного гражданского сообщества и свободной прессы. Также подтверждена приверженность Европейского Союза оказывать поддержку властям Кыргызстана в проведении реформ в этих сферах", - заявил П.Буриан по итогам визита.
В Кыргызстане в 2017 году пройдут выборы президента.

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