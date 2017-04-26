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В Кыргызстане предлагают разрешить посуточную аренду квартир

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422569-ru.html

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26 апреля 2017, 9:58       Комментарии

БИШКЕК, 26 апр - Sputnik. В Кыргызстане предлагают вновь разрешить посуточную и почасовую аренду квартир. Законопроект с поправками в Жилищный кодекс и Кодекс об административной ответственности вынесен на общественное обсуждение.
<ul><li>Да, не нужен стране такой бизнес</li><li>Да, не будут приходить подозрительные люди</li><li>Нет, надо было взять под хороший контроль этот бизнес и зарабатывать на нем</li><li>Нет, закон не будет работать, сложно отследить такие нарушения</li><li>Нет, я сам пользуюсь такими услугами</li><li>А разве так можно было?</li></ul>РезультатыВсе опросы var storageData = JSON.parse(localStorage.getItem('Vote')) || []; var voteId = 1031055322; var votePoll = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-poll'); var voteForm = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-form'); var showForm = true; if(storageData.indexOf(voteId.toString()) < 0 && showForm){ var el = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-poll'); votePoll.style.display = 'none'; voteForm.style.display = 'block'; } else{ var el = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-form'); voteForm.style.display = 'none'; votePoll.style.display = 'block'; } С 10 января текущего года штрафы за почасовую и посуточную сдачу квартир в аренду составили 7 тысяч сомов для физических лиц, 9 тысяч - для должностных, до 70 тысяч - для юридических. Таким образом, было запрещено использовать квартиры в многоэтажных домах в качестве гостиниц. Эта мера вызвала возмущение арендодателей, в том числе проживающих в туристических зонах.
Инициатор документа, депутат Жогорку Кенеша Алтынбек Жунус уулу, напомнил, что некоторые жители Иссык-Кульской области зарабатывают главным образом тем, что сдают дома и квартиры в аренду. Это касается и жителей других туристических зон (Сары-Челек, Арстанбап и так далее).
Потому в законопроекте предлагается разрешить использовать жилье, находящееся в туристических зонах, в качестве посуточных и почасовых гостиниц. Перечень таких зон должно определить правительство.
По мнению разработчика, государство сможет пополнить бюджет за счет выдачи патентов на сдачу недвижимости в аренду. Кроме того, с принятием данной нормы отечественные и зарубежные туристы получат возможность беспрепятственно снимать временное жилье.

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