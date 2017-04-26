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Мэрия Бишкека оказала помощь школьникам, попавшим в ДТП

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/meriya...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422568-ru.html

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В Бишкеке прошло совещание по обеспечению безопасности детей

26 апреля 2017, 9:44       Комментарии

Мэрия Бишкека оказала помощь школьникам, которые попали в дорожно-транспортное происшествие и находятся в реанимационном отделении детской больницы №3, сообщает пресс-служба муниципалитета.
По данным ведомства, с момента происшествия по сегодняшний день со стороны главы Ленинской администрации Нурдина Тынаева и администрации школы-лицея №74 оказывается вся необходимая помощь пострадавшим.
"Глава района Нурдин Тынаев лично посетил школьников и выделил из фонда материальную помощь семье Мамаджакыпова Эрбола. Он переведен в палату, его состояние здоровья улучшается. Состояние здоровья Сыранова Алимбека врачи оценивают как стабильное, есть улучшения", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее, после ДТП с участием двух школьников, активисты начали сбор подписей на петиции, где призывают власти за шесть месяцев установить камеры видеофиксации нарушений ПДД, запустить профессиональную патрульную полицию, обеспечить прозрачную выдачу водительских прав, нести личную ответственность за коррупционные решения судей и решить вопрос ответственности чиновников.

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