В Чуйской области зафиксировано землетрясение

26 апреля 2017, 9:55 Комментарии

26 апреля в 06:49 станцией Института сейсмологии НАН КР зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 3 балла, сообщает пресс-служба МЧС.

По предварительным данным, очаг подземных толчков располагался на территории Кыргызстана, в 4 км к югу от села Арпа-Тектир, в 8 км к юго-западу от села Кегети, в 30 км к юго-западу от города Токмок и в 57 км к юго-востоку от Бишкека.

"В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в Чуйской области, в селах Арпа-Тектир -3 балла, Кегети — 2,5 балла, в Юрьевка, Дон-Арык, Кошой, Чон-Джар, Карагул, Пригородный, курорт Ысык-Ата, Советское — 2,0 балла. Пострадавших и разрушений нет", – говорится в сообщении.