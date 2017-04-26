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В Чуйской области зафиксировано землетрясение

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/v-chuj...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422567-ru.html

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На севере Кыргызстана вновь произошло землетрясение

26 апреля 2017, 9:55       Комментарии

26 апреля в 06:49 станцией Института сейсмологии НАН КР зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 3 балла, сообщает пресс-служба МЧС.
По предварительным данным, очаг подземных толчков располагался на территории Кыргызстана, в 4 км к югу от села Арпа-Тектир, в 8 км к юго-западу от села Кегети, в 30 км к юго-западу от города Токмок и в 57 км к юго-востоку от Бишкека.
"В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в Чуйской области, в селах Арпа-Тектир -3 балла, Кегети — 2,5 балла, в Юрьевка, Дон-Арык, Кошой, Чон-Джар, Карагул, Пригородный, курорт Ысык-Ата, Советское — 2,0 балла. Пострадавших и разрушений нет", – говорится в сообщении.

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