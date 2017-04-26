В Петербурге задержан кыргызстанец за изнасилование студентки

26 апреля 2017, 10:06 Комментарии

Полиция Петербурга задержала гражданина Кыргызстана по подозрению в изнасиловании 17-летней девушки, пишут российские СМИ.

По предварительным сведениям милиции, девушка выпивала со своим новым знакомым.

"В северной столице 17-летняя студентка колледжа подверглась сексуальному насилию. Происходило это вечером в субботу, 22 апреля. В милиции возбуждено уголовное дело по статье "изнасилование". Девушка распивала спирт с малознакомым молодым человеком в съемной квартире на 12-й Красноармейской улице, а когда спиртное закончилось, собутыльник изнасиловал ее", – говорится в сообщении.