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В Петербурге задержан кыргызстанец за изнасилование студентки

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/v-pete...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422566-ru.html

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26 апреля 2017, 10:06       Комментарии

Полиция Петербурга задержала гражданина Кыргызстана по подозрению в изнасиловании 17-летней девушки, пишут российские СМИ.
По предварительным сведениям милиции, девушка выпивала со своим новым знакомым.
"В северной столице 17-летняя студентка колледжа подверглась сексуальному насилию. Происходило это вечером в субботу, 22 апреля. В милиции возбуждено уголовное дело по статье "изнасилование". Девушка распивала спирт с малознакомым молодым человеком в съемной квартире на 12-й Красноармейской улице, а когда спиртное закончилось, собутыльник изнасиловал ее", – говорится в сообщении.

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