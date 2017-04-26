Подземные толчки разбудили жителей Чуйской области

26 апреля 2017, 9:36 Комментарии

Сегодня утром, 26 апреля, в 06.49 в республике станции Института сейсмологии НАН КР зарегистрировали землетрясение силой в эпицентре 3 балла по 12-балльной шкале MSK-64. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По предварительным данным, очаг землетрясения располагался на на территории Кыргызстана в 4 км к югу от с. Арпа-Тектир, в 30 км к юго-западу от г. Токмак, в 57 км к юго-востоку от Бишкека.

В населённых пунктах интенсивность подземных толчков составила в с. Арпа-Тектир - 3 балла, Кегети - 2,5 балла, в селах Юрьевка, Дон-Арык, Кошой, Чон-Джар, Карагул, Пригородный, курорт "Ысык-Ата", Советское - 2 балла.

Пострадавших и разрушений нет.