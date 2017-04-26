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В Московской области расследуют жестокое убийство кыргызстанцаВ Московской области расследуют жестокое убийство кыргызстанцаГлава столичной патрульной милиции проинформировал мэра о причинах ДТП, в котором пострадали школьникиГлава столичной патрульной милиции проинформировал мэра о причинах ДТП, в котором пострадали школьники

Подземные толчки разбудили жителей Чуйской области

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358909_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422565-ru.html

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26 апреля 2017, 9:36       Комментарии

Сегодня утром, 26 апреля, в 06.49 в республике станции Института сейсмологии НАН КР зарегистрировали землетрясение силой в эпицентре 3 балла по 12-балльной шкале MSK-64. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
По предварительным данным, очаг землетрясения располагался на на территории Кыргызстана в 4 км к югу от с. Арпа-Тектир, в 30 км к юго-западу от г. Токмак, в 57 км к юго-востоку от Бишкека.
В населённых пунктах интенсивность подземных толчков составила в с. Арпа-Тектир - 3 балла, Кегети - 2,5 балла, в селах Юрьевка, Дон-Арык, Кошой, Чон-Джар, Карагул, Пригородный, курорт "Ысык-Ата", Советское - 2 балла.
Пострадавших и разрушений нет.

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