В Московской области расследуют жестокое убийство кыргызстанца

26 апреля 2017, 9:41 Комментарии

По факту насильственной смерти 50-летнего кыргызстанца в Московской области начато предварительное расследование. Об этом сообщили в посольстве КР в РФ.

Напомним, 18 апреля в городе Люберцы Московской области 50-летний гражданин КыргызстанаТалантбек Султанканов был убит. В кыргызской диаспоре сообщали, что неизвестные нанесли ему 9 ножевых ранений, а после сбросили тело с 13-го этажа высотного здания. Для оплаты услуг морга и доставки тела на родину соотечественники собирали средства.

Сейчас Кузьминский межрайонный следственный отдел проводит предварительное расследование по выяснению всех обстоятельств.

"Посольством оказана необходимая помощь в организации вывоза "груза-200" в Кыргызстан. Вопрос взят под контроль посольства", - сообщили в дипломатическом представительстве.