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Новости Кыргызстана

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В Московской области расследуют жестокое убийство кыргызстанца

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358908_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422564-ru.html

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В Чуйской области зафиксировано землетрясение

26 апреля 2017, 9:41       Комментарии

По факту насильственной смерти 50-летнего кыргызстанца в Московской области начато предварительное расследование. Об этом сообщили в посольстве КР в РФ.
Напомним, 18 апреля в городе Люберцы Московской области 50-летний гражданин КыргызстанаТалантбек Султанканов был убит. В кыргызской диаспоре сообщали, что неизвестные нанесли ему 9 ножевых ранений, а после сбросили тело с 13-го этажа высотного здания. Для оплаты услуг морга и доставки тела на родину соотечественники собирали средства.
Сейчас Кузьминский межрайонный следственный отдел проводит предварительное расследование по выяснению всех обстоятельств.
"Посольством оказана необходимая помощь в организации вывоза "груза-200" в Кыргызстан. Вопрос взят под контроль посольства", - сообщили в дипломатическом представительстве.

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