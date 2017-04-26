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10 мыслей о космосе, травмах и мечте инструктора по йоге Романа Черноусова

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358835_10...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422563-ru.html

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26 апреля 2017, 9:44       Комментарии

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?
В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.
Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…
Роман Черноусов
инструктор по йоге, мечтатель
Йога учит гармонии, сочетать все в себе, быть гармоничным во всех отношениях и внутри себя. Я на пути к этой гармонии и думаю, что важен сам процесс, нежели результат.
В детстве я не мечтал стать космонавтом. Почему-то космос меня немного пугал что ли. Но было четкое ощущение, что я хочу быть путешественником.
Йога всегда проходила некой линией в моей судьбе, в моей жизни. В лет 5 меня познакомил отец с йогой, это было при Советском Союзе еще. Отец пытался заниматься по каким-то перефотографированным книгам, каким-то перепечатанным и запрещенным даже в то время на английском языке.
В какой-то момент трудно было совмещать уже йогу и основную работу. Я уволился и пошел преподавать йогу.
Я никогда не рассматривал йогу как просто физические упражнения. Хотя начинается именно с этого. Мы формируем физическое тело и заканчиваем формированием его духа.
В йоге даже нет цели. Если ты ставишь цель, ты всегда будешь разочарован либо ты будешь несчастлив. Важен процесс. Если ты фокусируешься на процессе, ты будешь счастлив. А цель – это побочный эффект.
Я стал спокойнее. Я любил подраться, занимаясь боевыми искусствами. Я был очень вспыльчив.
Годы практик боевых искусств привели к травмам позвоночника, суставов, коленей, внутренних органов. Пришлось восстанавливаться. Йога восстановила меня практически полностью.
Я очень люблю путешествовать. Причем открыл путешествия для себя недавно, может лет 6-7 назад.
Абсолютно свободным человеком невозможно быть, потому что мы всегда связаны какими-то обязательствами перед людьми, которые от нас зависят. Мы не можем так сбросить и сказать: я свободен. Но вообще, внутри я себя чувствую очень свободным.
Ощущение, что я где-то задержался в лет 25-27. Наверное, когда я начал более плотно заниматься какими-то практиками.
Мне очень нравятся слова Далай-ламы нынешнего, который сказал, что этому миру не хватает мечтателей, фантазеров. То есть тех, кто улучшает этот мир. […] Не хватает людей, которые вдохновляют на что-то, дают надежду на что-то светлое и хорошее.
С самого детства, наверное, я ощущал себя всегда мечтателем. […] Сейчас стал более прагматичным, но все равно, скажем так, я продолжаю мечтать.
Есть мечта, но она достаточно сокровенная, она греет душу, конечно, - наверное, все-таки образовать свою семью, но пока, скажем так, нет таких возможностей. Либо Вселенная говорит, еще рано.

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