10 мыслей о космосе, травмах и мечте инструктора по йоге Романа Черноусова

26 апреля 2017, 9:44 Комментарии

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Роман Черноусов

инструктор по йоге, мечтатель

Йога учит гармонии, сочетать все в себе, быть гармоничным во всех отношениях и внутри себя. Я на пути к этой гармонии и думаю, что важен сам процесс, нежели результат.

В детстве я не мечтал стать космонавтом. Почему-то космос меня немного пугал что ли. Но было четкое ощущение, что я хочу быть путешественником.

Йога всегда проходила некой линией в моей судьбе, в моей жизни. В лет 5 меня познакомил отец с йогой, это было при Советском Союзе еще. Отец пытался заниматься по каким-то перефотографированным книгам, каким-то перепечатанным и запрещенным даже в то время на английском языке.

В какой-то момент трудно было совмещать уже йогу и основную работу. Я уволился и пошел преподавать йогу.

Я никогда не рассматривал йогу как просто физические упражнения. Хотя начинается именно с этого. Мы формируем физическое тело и заканчиваем формированием его духа.

В йоге даже нет цели. Если ты ставишь цель, ты всегда будешь разочарован либо ты будешь несчастлив. Важен процесс. Если ты фокусируешься на процессе, ты будешь счастлив. А цель – это побочный эффект.

Я стал спокойнее. Я любил подраться, занимаясь боевыми искусствами. Я был очень вспыльчив.

Годы практик боевых искусств привели к травмам позвоночника, суставов, коленей, внутренних органов. Пришлось восстанавливаться. Йога восстановила меня практически полностью.

Я очень люблю путешествовать. Причем открыл путешествия для себя недавно, может лет 6-7 назад.

Абсолютно свободным человеком невозможно быть, потому что мы всегда связаны какими-то обязательствами перед людьми, которые от нас зависят. Мы не можем так сбросить и сказать: я свободен. Но вообще, внутри я себя чувствую очень свободным.

Ощущение, что я где-то задержался в лет 25-27. Наверное, когда я начал более плотно заниматься какими-то практиками.

Мне очень нравятся слова Далай-ламы нынешнего, который сказал, что этому миру не хватает мечтателей, фантазеров. То есть тех, кто улучшает этот мир. […] Не хватает людей, которые вдохновляют на что-то, дают надежду на что-то светлое и хорошее.

С самого детства, наверное, я ощущал себя всегда мечтателем. […] Сейчас стал более прагматичным, но все равно, скажем так, я продолжаю мечтать.

Есть мечта, но она достаточно сокровенная, она греет душу, конечно, - наверное, все-таки образовать свою семью, но пока, скажем так, нет таких возможностей. Либо Вселенная говорит, еще рано.