Мэрия обеспокоена ситуацией по обеспечению безопасности детей на дорогах

26 апреля 2017, 9:45 Комментарии

В мэрии г. Бишкек под председательством градоначальника Албека Ибраимова состоялось совещание по обеспечению безопасности детей. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Представитель столичного УПМ проинформировал о причинах произошедшего ДТП, в котором пострадали школьники. В данное время проводятся все необходимые следственные мероприятия.

Заслушав информацию, Албек Ибраимов поручил УПМ провести разъяснительную работу среди населения по вопросу соблюдения ПДД, а также мероприятия для учащихся образовательных организаций столицы по безопасности и разработать план регулирования деятельности такси.

В данное время мэрией уже осуществляется комплекс мер по обеспечению безопасности, охраны жизни и здоровья детей в образовательных организациях.