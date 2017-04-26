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Мэрия обеспокоена ситуацией по обеспечению безопасности детей на дорогах

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358912_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422562-ru.html

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Атамбаев поручил созвать совещание по вопросу дорожной безопасности

А.Атамбаев поручил подготовить совещание по вопросам безопасности дорожного движения

26 апреля 2017, 9:45       Комментарии

В мэрии г. Бишкек под председательством градоначальника Албека Ибраимова состоялось совещание по обеспечению безопасности детей. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Представитель столичного УПМ проинформировал о причинах произошедшего ДТП, в котором пострадали школьники. В данное время проводятся все необходимые следственные мероприятия.
Заслушав информацию, Албек Ибраимов поручил УПМ провести разъяснительную работу среди населения по вопросу соблюдения ПДД, а также мероприятия для учащихся образовательных организаций столицы по безопасности и разработать план регулирования деятельности такси.
В данное время мэрией уже осуществляется комплекс мер по обеспечению безопасности, охраны жизни и здоровья детей в образовательных организациях.

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