Доллар США: 67.1496 (-0.3223) 
Евро: 72.9144 (+0.5946) 
Золото: 40.85 $/гр (-0.04) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Петербурге задержан кыргызстанец за изнасилование студенткиВ Петербурге задержан кыргызстанец за изнасилование студенткиВ Бишкеке прошло совещание по обеспечению безопасности детейВ Бишкеке прошло совещание по обеспечению безопасности детей

Турция может пересмотреть планы на вступление в Евросоюз

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358914_ty...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422561-ru.html

Похожие новости

Спецпредставитель ЕС П.Буриан: Евросоюз заинтересован в проведении честных и прозрачных выборов в Кыргызстане

Турция предупредила Россию и США об ударах в Сирии и Ираке

Верховный суд Турции отказал в иске оппозиции об отмене итогов референдума

А.Усенов: "Э.Байсалов плохо отработал командировочные в Турцию и в итоге вводит себя и других в заблуждение"

Посол И.Жунусов и глава Конституционной палаты Верховного суда Э.Мамыров обсудили итоги референдума в Турции

26 апреля 2017, 10:03       Комментарии

Анкара может пересмотреть позицию по членству в ЕС. Связано это с тем, что Брюссель затягивает переговоры по данному вопросу, а некоторые страны и вовсе враждебно относятся к Турции. Такое заявление, как пишет Росбалт сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы ведем переговоры уже 54 года. Евросоюз на грани исчезновения. Одно или два государства не смогут поддерживать жизнедеятельность ЕС. Чтобы сделать союз сильным, нужна такая страна, как Турция. Но не похоже, чтобы члены ЕС это осознавали", - заявил Эрдоган. Он добавил, что вопрос о членстве Турции в ЕС может быть вынесен на общенациональный референдум.
Ранее депутаты парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за возобновление процедуры мониторинга ситуации в Турции. Они обеспокоены ситуацией с правами человека в этой стране. Речь идет о преследовании журналистов и продлении режима чрезвычайного положения, введенного после попытки госпереворота в июле 2016 года.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум