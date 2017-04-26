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Проект CAREN обеспечил гигабитную скорость соединения для академического сообщества Центральной Азии

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/press-rel...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422560-ru.html

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26 апреля 2017, 9:46       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Исследователи, ученые и студенты в Центральной Азии и Европе уже начинают извлекать выгоду из недавнего развертывания 1 Гбит/с скоростного соединения в Центральной Азиидля исследований и образования, которое было официально открыто сегодня в Бишкеке, Кыргызстан в начале 2-й Региональной сетевой конференции CAREN (CRNC 2017).
Новое соединениев Центральной Азии было достигнуто в рамках реализации финансируемой Европейским Союзом третьей фазы проекта Центрально-Азиатская Исследовательская и Образовательная Сеть (CAREN), который направлен на создание и консолидацию мощной и устойчивой сети передачи данных, обслуживающей все высшие учебные заведения и научно-исследовательские учреждения в Центральной Азии.
Первоначально CAREN 3 соединил кыргызские и таджикские научно-образовательные сообщества с их коллегами в Европе и остальной части мира по линиям Бишкек (Кыргызстан) и Душанбе (Таджикистан) к хабу во Франкфурте, где они соединялись с общеевропейской сетью GÉANT. Кроме того, впервые, прямая возможность соединения в регионе была также развернута между Бишкеком и Душанбе, дав базовой сети более высокий уровень надежности, чем было возможно ранее.
Стив Коттер, генеральный директор GÉANT, сказал:
GÉANT получил мандат Европейского Союза, чтобы помочь построить цифровые мосты между Европой и другими регионами мира, чтобы укрепить существующие и активизировать новые совместные исследовательские и образовательные мероприятия. Финансирование ЕС в сочетании с опытом GÉANT и его партнеров по национальным научно-образовательным сетям (NREN) в Центральной Азии ставит CAREN в уникальное положение, чтобы превратить древний Шелковый путь в высокоскоростную цифровую магистраль, создав сетевую среду в области образования в которой могут процветать сотрудничество, региональные и международные исследования.
При финансировании ЕС в размере 10 млн. евро до 2019 года третий этап проекта начался в июне 2016 года, первоначально с участием Кыргызстана и Таджикистана в качестве бенефициаров, правительства которых подписали двусторонние соглашения о со-финансировании с Европейской Комиссией (ЕС). Ведется работа по возобновлению участия в проекте Казахстана и Туркменистана, Узбекистан также имеет право присоединиться к проекту.
Посол Чезаре Де Монтис, глава Представительства Европейского Союза в Кыргызской Республике, отметил:
Развитие высокопроизводительной, и рентабельной инфраструктуры передачи данных для исследований и образования занимает важное место в повестке дня ЕС, поскольку является ключевым в объединении лучших умов. В этой ситуации мы приветствуем проект CAREN, который недавно вступил в свою третью фазу и впервые позволил подключиться на гигабитной скорости для Центральной Азии. В партнерстве с NREN мы с нетерпением ожидаем расширения преимуществ CAREN для исследовательских и образовательных сообществ во всем регионе.
Конференция CRNC17 "Наделение возможностями научно-образовательных сообществ Центральной Азии через глобальные высокоскоростные сети", организованное совместно с KRENA, Кыргызская Научная и Образовательная Компьютерная Сеть и Кыргызско-Турецкий университет "Манас" объединит практиков из Центрально-Азиатских научно-исследовательских сообществ и высшего образования, политиков, поставщиков возможности соединения, поставщиков ИКТ, а также опираясь на опыт представителей других региональных сетей и организаций, таких как GÉANT, TEIN * CC (Азиатско-Тихоокеанский регион) и Ubuntu Net Allliance (SE Africa).
В течение следующих двух дней участники смогут услышать и увидеть из первых рук ученых и академиков, как высокоскоростные линии связи CAREN вносят реальный вклад в развитие совместных исследований в таких областях, как исследования окружающей среды, сейсмология, телемедицина, сохранение природного и культурного наследия. Кроме того, в презентациях будет показано, как электронное обучение и возможности дистанционного обучения делают доступ к образованию и передаче знаний более доступным.
Институт астрофизики Академии наук Республики Таджикистан, например, участвует в международных программах по выявлению, изучению и мониторингу опасных астероидов. Недавно Институт был подключен к таджикской NREN – TARENA и как следствие извлекает выгоду от высокоскоростной и надежной связи, которую обеспечивает CAREN. Д-р Гульчехра Кохирова, директор Института и докладчик на конференции, сказала:
Мы передаем и получаем большие объемы данных в Центр малых планет в США, которые являются глобальным центром для всей информации о позициях угроз, которые мы контролируем. Без надежной высокоскоростной связи TARENA и CAREN мы просто не могли бы участвовать в работе центра.
Конференция CRNC17 также отметит официальное открытие уполномоченного CAREN Центра Сотрудничества (CAREN * CC), который был создан партнерами CAREN в качестве некоммерческой организации, базирующейся в Бишкеке, для содействия развитию сетей R & E во всем центрально азиатском регионе и расширения воздействие CAREN.
Профессор Аскар Кутанов, региональный координатор CAREN, сказал:
Мы рады отпраздновать с широким сообществом исследовательских и образовательных сетей создание этого скоростного гигабитного соединения CAREN. CAREN * CC сделает все возможное, для продвижения преимуществдля сообществ пользователей, поддерживая их совместные усилия и для подключения других партнеров в нашем регионе, помогая получить им необходимую поддержку.
О CAREN
Проект Центрально-Азиатская Научно-исследовательская и Образовательная Сеть (CAREN), созданный в 2009 году, финансируемый ЕС, предусматривает создание сети высокопроизводительных интернет ресурсов для исследовательских и образовательных сообществ в Центральной Азии, объединяющей более полумиллиона ученых и студентов по всему региону. Новая фаза проекта (CAREN 3), начатая в 2016 году, которая в настоящее время связывает исследовательские и образовательные сообщества Кыргызстана и Таджикистана с планами по подключению Казахстана и Туркменистана (Туркменистан участвовал в предыдущих этапах проекта). Узбекистан является кандидатом на будущее включение в проект.
Линии вязи с другими региональными сетями, такими как общеевропейская магистраль GÉANT, обеспечивает глобальный охват CAREN, обеспечивающий беспрепятственный обмен данными и сотрудничество между исследователями и педагогами в Центральной Азии и в остальном мире.
До августа 2019 года CAREN финансируется совместно с Европейским союзом в размере 10 млн евро через Генеральный директорат Европейской комиссии по развитию и сотрудничеству (Грантовый контракт DCI-ASIE / 2016 / 372-47). Дополнительные взносы предоставляются странами-участницами через финансовые соглашения между Европейской комиссией и их правительствами.
Проект действует и управляется исследовательской сетевой организацией GÉANT, в партнерстве с национальными научно-исследовательскими и образовательными сетями (NRENs) участвующих стран-партнеров.
Вебсайт: https://caren.geant.orghttps://icaren.org
О GÉANT
GÉANT - это ведущее европейское сотрудничество в области сетевой и связанной с ним электронной инфраструктуры и услугах в пользу исследования и образования, что способствует экономическому росту и конкурентоспособности Европы. Организация разрабатывает, распространяет и продвигает передовые сетевые и связанные с ними услуги электронной инфраструктуры, а также поддерживает инновации и обмен знаниями между ее членами, партнерами и более широким сообществом научных и образовательных сетей.
Вебсайт: www.geant.org
Twitter: @GEANTnews
Facebook: @GEANTcommunity
О CRNC 2017
CRNC зарекомендовал себя как научно-исследовательская сетевая конференция для Центральной Азии. После первого выпуска в октябре 2014 года в Алматы, Казахстан, CRNC 2017 привлекает еще раз участников из пяти стран Центральной Азии, а также из соседних регионов и других частей мира. CRNC объединяет научные круги, ученых, руководителей, специалистов по ИКТ и представителей промышленности, которые заинтересованы в предоставлении передовых услуг ИКТ для исследовательских и высших учебных заведений в Центрально азиатском регионе. CRNC 2017 совместно организуется KRENA, Ассоциацией научно-образовательных сетей Кыргызстана и Кыргызским Турецким университетом "Манас" и организуется в рамках проекта CAREN 3.
Вебсайт:https://crnc2017.icaren.org/en/
Контактное лицо:
Хельга Спиталер
Старший сотрудник по связям с общественностью
GÉANT
Моб: 44 (0) 771 3117540
helga.spitaler@geant.org

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