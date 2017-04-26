26 апреля 2017, 9:49 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. В Чуйской области произошло землетрясение, сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, 26 апреля в 06:49 по местному времени в Кыргызстане сейсмостанции Института сейсмологии НАН КР (НАН КР) зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре 3.0 баллов по 12 балльной шкале MSK-64.

По предварительным данным Института сейсмологии НАН КР очаг землетрясения располагается на на территории Кыргызстана, в 4км к югу от с.Арпа-Тектир, в 8 км к ю-з от с.Кегети,в 30 км к ю-з от г.Токмок, в 57 км к ю-в от г.Бишкек.

В населённых пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в Чуйской область в селах зафиксировано: Арпа-Тектир -3 балла, Кегети - 2,5 балла, в сс.Юрьевка, Дон-Арык, Кошой,Чон-Джар, Карагул, Пригородный, курорт Ысык-Ата, Советское - 2 балла.

Пострадавших, разрушений нет.