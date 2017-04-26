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В Чуйской области произошло землетрясение

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-chuisko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422559-ru.html

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На севере Кыргызстана вновь произошло землетрясение

26 апреля 2017, 9:49       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. В Чуйской области произошло землетрясение, сообщает пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, 26 апреля в 06:49 по местному времени в Кыргызстане сейсмостанции Института сейсмологии НАН КР (НАН КР) зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре 3.0 баллов по 12 балльной шкале MSK-64.
По предварительным данным Института сейсмологии НАН КР очаг землетрясения располагается на на территории Кыргызстана, в 4км к югу от с.Арпа-Тектир, в 8 км к ю-з от с.Кегети,в 30 км к ю-з от г.Токмок, в 57 км к ю-в от г.Бишкек.
В населённых пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в Чуйской область в селах зафиксировано: Арпа-Тектир -3 балла, Кегети - 2,5 балла, в сс.Юрьевка, Дон-Арык, Кошой,Чон-Джар, Карагул, Пригородный, курорт Ысык-Ата, Советское - 2 балла.
Пострадавших, разрушений нет.

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