В Араванском райотделе образования выявлены финансовые нарушения на 3,2 млн сомов – СЧ КР

26 апреля 2017, 9:54 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Территориальным подразделением Счетной палаты КР по г. Ош, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областям по результатам аудита использования бюджетных, специальных и иных средств Араванского районного отдела образования за 2016 год выявлено финансовых нарушений на 3,2 млн. сомов. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты КР.

Из них, недостача денежных средств составила 1,2 млн. сомов, необоснованные выплаты заработной платы – 1,5 млн. сомов, сокрытая по учету дебиторская задолженность – 297,5 тыс. сомов, нецелевое использование бюджетных средств – 146,5 тыс. сомов, использование специальных средств, минуя систему казначейства – 36,5 тыс. сомов.

Аудитом также установлены резервы и потери бюджета на 10 млн. сомов, из них: сверхлимитное потребление электрической энергии – 147,0 тыс. сомов, излишнее финансирование – 4,8 млн. сомов, нарушения при выплате заработной платы – 5,1 млн. сомов.

Счетная палата направит материалы аудита в правоохранительные органы для дачи юридической оценки.