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В Бишкеке прошло совещание по обеспечению безопасности детей

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422557-ru.html

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26 апреля 2017, 10:01       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. В мэрии города Бишкек под председательством мэра Албека Ибраимова состоялось совещание по обеспечению безопасности детей.
Во время совещания представитель Управления патрульной милиции (УПМ) города Бишкек проинформировал участников совещания о причинах произошедшего ДТП, в котором пострадали школьники. В данное время проводятся все необходимые следственные мероприятия.
Заслушав информацию, А.Ибраимов поручил УПМ города Бишкек провести разъяснительную работу среди населения по вопросу соблюдения ПДД, а также мероприятия для учащихся образовательных организаций столицы по безопасности и разработать план регулирования деятельности такси микроавтобусов.
В данное время мэрией города Бишкек уже осуществляется комплекс мер по обеспечению безопасности, охраны жизни и здоровья детей в образовательных организациях.
На совещании приняли участие вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова, начальник управления образования Сауле Мейрманова, начальник управления городского транспорта Болот Мамышев, заместитель начальника ГУВД города Бишкек Аскат Султаналиев, начальник УПМ Талант Барпиев и директоры центров районного образования.

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