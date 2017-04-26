На севере Кыргызстана вновь произошло землетрясение

26 апреля 2017, 9:29 Комментарии

В Кыргызстане 26 апреля в 06:49 произошло землетрясение силой в эпицентре 3 балла. Об этом сообщила пресс-служба МЧС со ссылкой на Институт сейсмологии НАН.

По предварительным данным, очаг землетрясения располагается в 4 км к югу от села Арпа-Тектир, в 8 км к юго-западу от села Кегети, в 30 км к юго-западу от города Токмок, в 57 км к юго-востоку от города Бишкек.

В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в селах Арпа-Тектир - 3 балла, Кегети - 2,5 балла, в селах Юрьевка, Дон-Арык, Кошой, Чон-Джар, Карагул, Пригородный, курорт Иссык-Ата, Советское - 2 балла.

Пострадавших и разрушений нет.