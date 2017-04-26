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На севере Кыргызстана вновь произошло землетрясение

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422556-ru.html

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В Чуйской области зафиксировано землетрясение

В Чуйской области произошло землетрясение

26 апреля 2017, 9:29       Комментарии

В Кыргызстане 26 апреля в 06:49 произошло землетрясение силой в эпицентре 3 балла. Об этом сообщила пресс-служба МЧС со ссылкой на Институт сейсмологии НАН.
По предварительным данным, очаг землетрясения располагается в 4 км к югу от села Арпа-Тектир, в 8 км к юго-западу от села Кегети, в 30 км к юго-западу от города Токмок, в 57 км к юго-востоку от города Бишкек.
В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в селах Арпа-Тектир - 3 балла, Кегети - 2,5 балла, в селах Юрьевка, Дон-Арык, Кошой, Чон-Джар, Карагул, Пригородный, курорт Иссык-Ата, Советское - 2 балла.
Пострадавших и разрушений нет.

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