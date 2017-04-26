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Глава столичной патрульной милиции проинформировал мэра о причинах ДТП, в котором пострадали школьники

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422555-ru.html

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26 апреля 2017, 9:33       Комментарии

В мэрии города Бишкек под председательством мэра Албека Ибраимова состоялось совещание по обеспечению безопасности детей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Во время совещания представитель УПМ города Бишкек проинформировал участников совещания о причинах произошедшего ДТП, в котором пострадали школьники. В данное время проводятся все необходимые следственные мероприятия.
Заслушав информацию, А.Ибраимов поручил патрульной милиции провести разъяснительную работу среди населения по вопросу соблюдения правил дорожного движения, а также мероприятия для учащихся образовательных организаций столицы по безопасности и разработать план регулирования деятельности такси микроавтобусов.
В данное время мэрия Бишкека осуществляет комплекс мер по обеспечению безопасности, охраны жизни и здоровья детей в образовательных организациях.
В совещании приняли участие вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова, начальник управления образования Сауле Мейрманова, начальник управления городского транспорта Болот Мамышев, заместитель начальника ГУВД города Бишкек Аскат Султаналиев, начальник УПМ Талант Барпиев и директора центров районного образования.

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