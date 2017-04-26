Турция предупредила Россию и США об ударах в Сирии и Ираке

26 апреля 2017, 9:11 Комментарии

Анкара заранее проинформировала партнеров, включая Вашингтон, Москву, Багдад, а также руководство автономного Иракского Курдистана о планах нанесения ударов по курдским вооруженным формированиям на севере Сирии и Ирака, пишет ТАСС, со ссылкой на интервью агентству Reuters президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогаан.

"Мы должны предпринять шаги. Мы рассказали об этом США и России и мы также рассказали об этом Ираку. Об этой операции был проинформирован (лидер Иракского Курдистана Масуд) Барзани", – сказал Эрдоган.

Он объяснил удары, нанесенные в ночь на 25 апреля по целям в горах Синджар на севере Ирака, тем, что этот район стал базой для запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Турецкая военная операция в Синджаре и на севере Сирии продолжится до тех пор, "пока не будет уничтожен последний террорист", заявил президент.

Ранее генштаб турецких ВС сообщил, что в результате операции в Ираке нейтрализованы 40, в Сирии — 30 террористов. Военные отметили, что "морально-психологическое состояние в рядах террористов крайне подорвано".

Госдепартамент США в свою очередь выразил обеспокоенность нескоординированными с Вашингтоном и международной контртеррористической коалицией удары ВВС Турции. По данным ведомства, в результате бомбардировки погибли люди из числа сотрудничающих сил, которые борются с террористической группировкой "Исламское государство", а также несколько бойцов курдских военизированных формирований "пешмерга". Точное число жертв в Госдепе не уточнили.