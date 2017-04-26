Доллар США: 67.1496 (-0.3223) 
Евро: 72.9144 (+0.5946) 
Золото: 40.85 $/гр (-0.04) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Новый эпизод "Звездных войн" выйдет в 2019 годуНовый эпизод "Звездных войн" выйдет в 2019 годуПрогноз погоды: в Бишкеке жаркоПрогноз погоды: в Бишкеке жарко

Турция предупредила Россию и США об ударах в Сирии и Ираке

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/turtsi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422553-ru.html

Похожие новости

ЕЭК ведет работу по гармонизации налогового законодательства государств ЕАЭС

Турция может пересмотреть планы на вступление в Евросоюз

Верховный суд Турции отказал в иске оппозиции об отмене итогов референдума

А.Усенов: "Э.Байсалов плохо отработал командировочные в Турцию и в итоге вводит себя и других в заблуждение"

Посол И.Жунусов и глава Конституционной палаты Верховного суда Э.Мамыров обсудили итоги референдума в Турции

26 апреля 2017, 9:11       Комментарии

Анкара заранее проинформировала партнеров, включая Вашингтон, Москву, Багдад, а также руководство автономного Иракского Курдистана о планах нанесения ударов по курдским вооруженным формированиям на севере Сирии и Ирака, пишет ТАСС, со ссылкой на интервью агентству Reuters президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогаан.
"Мы должны предпринять шаги. Мы рассказали об этом США и России и мы также рассказали об этом Ираку. Об этой операции был проинформирован (лидер Иракского Курдистана Масуд) Барзани", – сказал Эрдоган.
Он объяснил удары, нанесенные в ночь на 25 апреля по целям в горах Синджар на севере Ирака, тем, что этот район стал базой для запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Турецкая военная операция в Синджаре и на севере Сирии продолжится до тех пор, "пока не будет уничтожен последний террорист", заявил президент.
Ранее генштаб турецких ВС сообщил, что в результате операции в Ираке нейтрализованы 40, в Сирии — 30 террористов. Военные отметили, что "морально-психологическое состояние в рядах террористов крайне подорвано".
Госдепартамент США в свою очередь выразил обеспокоенность нескоординированными с Вашингтоном и международной контртеррористической коалицией удары ВВС Турции. По данным ведомства, в результате бомбардировки погибли люди из числа сотрудничающих сил, которые борются с террористической группировкой "Исламское государство", а также несколько бойцов курдских военизированных формирований "пешмерга". Точное число жертв в Госдепе не уточнили.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум