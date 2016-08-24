Кыргызстан может лишиться кредитного финансирования Китая из-за долгов "Агрофирмы Чабрец"

26 апреля 2017, 9:23 Комментарии

Крупный кыргызский производитель продуктов питания как "Агрофирма Чабрец" оказалась в центре международного скандала. Дело в том, что по заявлению представителя юридической компании CIS DEBT RECOVERY SOLUTIONS (CIS DRS) Богдана Иващука "Агрофирма Чабрец" задолжала их китайским клиентам порядка $3,6 млн, за предоставленное оборудование.

Причем, по словам Иващука, на данную сумму "Агрофирма Чабрец" обещала выплатить еще год назад. Однако обязательство перед компанией CHINA SINOMACH HEAVY INDUSTRY CORPORATION так и не были выполнены.

""Агрофирма Чабрец" заказала оборудование для производства продуктов у крупнейшего поставщика из Китая, компании CHINA SINOMACH HEAVY INDUSTRY CORPORATION. Товар был поставлен по предоплате, и агрофирма должна была заплатить за оборудование $3 млн 667 тыс. 114 еще год назад. В связи с тем, что "Агрофирма Чабрец" не рассчиталась вовремя, китайцы наняли нашу юридическую компанию для помощи", – проинформировал Богдан Иващук.

По словам представителя юридической компании CIS DRS они неоднократно проводили переговоры и встречались с представителями агрофирмы, но результатов от данных втречь не последовало.

"Они не выполнили не одного данного обещания. Более того, они проявили себя как ненадежные партнеры, которые постоянно скрываются от своих обязательств и, откровенно говоря, врут. Важно отметить то, что данная сделка была застрахована Государственной китайской страховой компанией Sinosure. Как известно эта компания обеспечивает кредитным финансированием все страны СНГ. Именно из-за мошеннических действий "Чабрец", все честные кыргызские предприятия могу лишиться этого финансирования. Велика вероятность, что после данного скандала, Sinosure занесет Кыргызстан в свой черный список", – подчеркнул Иващук.

Добавим, генеральный директор "Агрофирмы Чабрец" Андрей Родиков оказался недоступен для комментариев.

Ниже вы можете пройти по ссылке и ознакомиться с документами подтверждающими факт задолженности "Агрофирмы Чабрец" перед китайской компанией CHINA SINOMACH HEAVY INDUSTRY CORPORATION.

EC201605392 — Guarantee letter dated 24.08.16_RUS

EC201605392 — Official Response dated October 27, 2016_RUS

Официальное уведомление о дефолте "Агрофирмы Чабрец"[5][1]