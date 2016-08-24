Доллар США: 67.1496 (-0.3223) 
Евро: 72.9144 (+0.5946) 
Золото: 40.85 $/гр (-0.04) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Преступник решил поживиться автозапчастями муниципального автобусаПреступник решил поживиться автозапчастями муниципального автобусаНовый эпизод "Звездных войн" выйдет в 2019 годуНовый эпизод "Звездных войн" выйдет в 2019 году

Кыргызстан может лишиться кредитного финансирования Китая из-за долгов "Агрофирмы Чабрец"

Источник:
http://knews.kg/2017/04/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422552-ru.html

Похожие новости

Спецпредставитель ЕС П.Буриан: Евросоюз заинтересован в проведении честных и прозрачных выборов в Кыргызстане

В Петербурге задержан кыргызстанец за изнасилование студентки

В Кыргызстане предлагают разрешить посуточную аренду квартир

В Московской области расследуют жестокое убийство кыргызстанца

На севере Кыргызстана вновь произошло землетрясение

26 апреля 2017, 9:23       Комментарии

Крупный кыргызский производитель продуктов питания как "Агрофирма Чабрец" оказалась в центре международного скандала. Дело в том, что по заявлению представителя юридической компании CIS DEBT RECOVERY SOLUTIONS (CIS DRS) Богдана Иващука "Агрофирма Чабрец" задолжала их китайским клиентам порядка $3,6 млн, за предоставленное оборудование.
Причем, по словам Иващука, на данную сумму "Агрофирма Чабрец" обещала выплатить еще год назад. Однако обязательство перед компанией CHINA SINOMACH HEAVY INDUSTRY CORPORATION так и не были выполнены.
""Агрофирма Чабрец" заказала оборудование для производства продуктов у крупнейшего поставщика из Китая, компании CHINA SINOMACH HEAVY INDUSTRY CORPORATION. Товар был поставлен по предоплате, и агрофирма должна была заплатить за оборудование $3 млн 667 тыс. 114 еще год назад. В связи с тем, что "Агрофирма Чабрец" не рассчиталась вовремя, китайцы наняли нашу юридическую компанию для помощи", – проинформировал Богдан Иващук.
По словам представителя юридической компании CIS DRS они неоднократно проводили переговоры и встречались с представителями агрофирмы, но результатов от данных втречь не последовало.
"Они не выполнили не одного данного обещания. Более того, они проявили себя как ненадежные партнеры, которые постоянно скрываются от своих обязательств и, откровенно говоря, врут. Важно отметить то, что данная сделка была застрахована Государственной китайской страховой компанией Sinosure. Как известно эта компания обеспечивает кредитным финансированием все страны СНГ. Именно из-за мошеннических действий "Чабрец", все честные кыргызские предприятия могу лишиться этого финансирования. Велика вероятность, что после данного скандала, Sinosure занесет Кыргызстан в свой черный список", – подчеркнул Иващук.
Добавим, генеральный директор "Агрофирмы Чабрец" Андрей Родиков оказался недоступен для комментариев.
Ниже вы можете пройти по ссылке и ознакомиться с документами подтверждающими факт задолженности "Агрофирмы Чабрец" перед китайской компанией CHINA SINOMACH HEAVY INDUSTRY CORPORATION.
EC201605392 — Guarantee letter dated 24.08.16_RUS
EC201605392 — Official Response dated October 27, 2016_RUS
Официальное уведомление о дефолте "Агрофирмы Чабрец"[5][1]

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум