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Новый эпизод "Звездных войн" выйдет в 2019 году

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358905_no...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422551-ru.html

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26 апреля 2017, 9:19       Комментарии

The Walt Disney Company и Lucasfilm сообщили о дате выхода новой серии киноэпопеи "Звездные войны". Показ девятого эпизода начнется 24 мая 2019 года, передает Би-би-си.
Этот фильм станет заключительным в третьей трилогии "Звездных войн", говорится в сообщении на официальном сайте, посвященном космической саге.
Название фильма пока неизвестно, режиссером картины стал Колин Треворроу.
В новом фильме появится принцесса Лея Органа, сыгранная актрисой Керри Фишер, скончавшейся в декабре прошлого года.
Ранее ее родственники покойной дали разрешение студии Disney использовать кадры с Фишер.
Седьмой эпизод вышел на экраны 2 года назад, в 2015 году. Это был фильм "Звездные войны: Пробуждение силы", который побил множество рекордов по кассовым сборам.
В 2016 году в прокат вышел "Изгой-один: Звездные войны. Истории".

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