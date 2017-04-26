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Преступник решил поживиться автозапчастями муниципального автобуса

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358907_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422550-ru.html

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По подозрению в подрыве бомбы у автобуса ФК "Боруссия" задержан россиянин

В ФРГ подтвердили задержание россиянина после подрыва автобуса "Боруссии"

26 апреля 2017, 9:25       Комментарии

В милицию с заявлением обратился житель столицы с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 24 апреля, примерно в 14.00 с автостоянки, расположенной на улице Шабдан Баатыра, похитили шесть дисков от шин общественного автобуса.
По горячим следам сотрудниками уголовного розыска Октябрьского района был задержан подозреваемый в совершении вышеуказанного преступления 29-летний К.Н., уроженец Чуйской области.
Следствием возбуждено уголовное дело по пр.ст. 164 (кража) УК КР.
Задержанный водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек. Следствие продолжается.

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