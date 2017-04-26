Преступник решил поживиться автозапчастями муниципального автобуса

26 апреля 2017, 9:25 Комментарии

В милицию с заявлением обратился житель столицы с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 24 апреля, примерно в 14.00 с автостоянки, расположенной на улице Шабдан Баатыра, похитили шесть дисков от шин общественного автобуса.

По горячим следам сотрудниками уголовного розыска Октябрьского района был задержан подозреваемый в совершении вышеуказанного преступления 29-летний К.Н., уроженец Чуйской области.

Следствием возбуждено уголовное дело по пр.ст. 164 (кража) УК КР.

Задержанный водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек. Следствие продолжается.