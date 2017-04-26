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Тело погибшей в Москве беременной кыргызстанки привезли в Бишкек

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358906_te...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422549-ru.html

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26 апреля 2017, 9:29       Комментарии

Тело погибшей в Москве 26-летней беременной кыргызстанки доставили на родину. Об этом сообщили в кыргызском посольстве в Москве.
Ж.А.Б. была на шестом месяце беременности. В столице России она вместе с четырьмя соотечественниками снимала квартиру.
20 апреля соседи обнаружили ее тело с признаками удушения.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по данному факту. Предварительное следствие проводит Люберецкий межрайонный следственный отдел. Там сообщили, что сейчас проводятся оперативно-следственные действия по установлению круга лиц, причастных к убийству. При необходимости лицо, причастное к убийству, будет объявлено в розыск.
"Груз-200" с телом девушки был отправлен в Бишкек вчера, 25 апреля.

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