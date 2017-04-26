Тело погибшей в Москве беременной кыргызстанки привезли в Бишкек

26 апреля 2017, 9:29 Комментарии

Тело погибшей в Москве 26-летней беременной кыргызстанки доставили на родину. Об этом сообщили в кыргызском посольстве в Москве.

Ж.А.Б. была на шестом месяце беременности. В столице России она вместе с четырьмя соотечественниками снимала квартиру.

20 апреля соседи обнаружили ее тело с признаками удушения.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по данному факту. Предварительное следствие проводит Люберецкий межрайонный следственный отдел. Там сообщили, что сейчас проводятся оперативно-следственные действия по установлению круга лиц, причастных к убийству. При необходимости лицо, причастное к убийству, будет объявлено в розыск.

"Груз-200" с телом девушки был отправлен в Бишкек вчера, 25 апреля.