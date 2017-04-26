ВТО разрешила Мексике ввести торговые санкции против США

26 апреля 2017, 9:32 Комментарии

Всемирная торговая организация разрешила Мексике вводить ежегодные торговые санкции в отношении продукции из США на 163 миллиона долларов. Об этом сообщает мексиканское министерство экономики, передает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

"Решение ВТО дает право Мексике (...) применить ответные меры к импорту из США", - говорится в заявлении ведомства. В министерстве отметили, что Мехико незамедлительно займется вопросом приостановки льготного режима для продуктов из Соединенных Штатов.

Речь идет о споре, тянувшемся с 2008 года. Он касается маркировки и ограничения продаж мексиканского тунца на американском рынке, из-за чего Мехико и был вынужден обратиться к ВТО.

По данным СМИ, изначально Мексика просила о компенсации в 472,3 миллиона долларов в год.