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ВТО разрешила Мексике ввести торговые санкции против США

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358910_vt...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422548-ru.html

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26 апреля 2017, 9:32       Комментарии

Всемирная торговая организация разрешила Мексике вводить ежегодные торговые санкции в отношении продукции из США на 163 миллиона долларов. Об этом сообщает мексиканское министерство экономики, передает Лента.ру со ссылкой на Reuters.
"Решение ВТО дает право Мексике (...) применить ответные меры к импорту из США", - говорится в заявлении ведомства. В министерстве отметили, что Мехико незамедлительно займется вопросом приостановки льготного режима для продуктов из Соединенных Штатов.
Речь идет о споре, тянувшемся с 2008 года. Он касается маркировки и ограничения продаж мексиканского тунца на американском рынке, из-за чего Мехико и был вынужден обратиться к ВТО.
По данным СМИ, изначально Мексика просила о компенсации в 472,3 миллиона долларов в год.

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