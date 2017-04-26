История Кызыл-Кийского студента Радика

26 апреля 2017, 9:23 Комментарии

Радик Сражидинов - герой статьи под названием "Высокие амбиции кыргызского парня из маленького города, которая привела туда, где он сегодня", опубликованная на сайте "One Billion Dollar", любезно предоставил Кыргызскому национальному информационному агентству "Кабар" свою версию перевода этой статьи.

Радик Сражидинов родился в России. Он провел свое время в поисках знаний и образования. Достижения в Национальной и Международной Математической Олимпиаде доказывают его страсть к образованию. Его образовательный, культурный и социальный опыт в России, Кыргызстане и Малайзии будет по-другому помогать ему справляться с любой задачей. Он получил полную стипендию в Гонконгском университете науки и техники, являющийся одним из крупнейших университетов мира, занимающий 1 место в Азии и 28 место в мире. Его хобби играть в шахматы, и он 3 раза подряд становился чемпионом UPM (University Putra Malaysia). В детстве он видел трудности своей семьи. Получил магистерскую степень с CGPA 4.0. Его прототип Active Noise Control получил международный патент.

Предыстория

Родители Радика, Жусуп и Жаркынай, родом из села Кулатов в Ошской области. В 90-х гг. они переехали в Россию в город Воркута, где отец работал шахтером, а мать занималась бизнесом. "Я родился в городе Воркута. Это очень маленькое и холодное место на севере России. В семье из 5-х детей я самый старший. Сразу после окончания начальной школы родители отправили меня в частную школу "Себат" в городе Кызыл-Кия, чтобы продолжить учебу. В школе я увлекался математикой и участвовал в Национальной Математической Олимпиаде в Кыргызстане, где выигрывал серебро и бронзу. В 2009 году я представлял Кыргызстан на Международной Математической Олимпиаде в Германии".

Путешествие в Малайзию

Окончив школу с золотой медалью, Радик учился год английскому в Бишкеке в Международном Университете "Ататюрк-Алатоо". Там он всерьез начал интересоваться инженерией. Позже ему пришло приглашение из университета Путра в Малайзии поступить к ним и обучиться электронной инженерии. На втором курсе Радик женился и в настоящее время вместе со своей супругой Элизой воспитывают 9-ти месячную дочку Камилу. Его проект по активному шумоподавлению занял 4 место в Малайзии, что помогло ему получить стипендию от университета Путра на обучение в магистратуре и 30 тыс долларов США от программы Innohub Putra Science Park на улучшения прототипа. В возрасте 23 лет он окончил магистратуру - теория автоматического управления и системной инженерии - и стал кандидатом наук. Магистратуру Радик окончил на золотую медаль за 8 месяцев. За это время он и его профессор открыли компанию по разработке технологий активного шумоподавления и опубликовали 3 международных статьи.

Гонконгский университет науки и технологии

"После окончания магистратуры я пару месяцев работал в японской компании Hitachi. Мне пришло пару предложений в аспирантуру от таких университетов, как Манчестерский университет, Шеффилдский университет, университет Путра. Но самым заманчивым оказался Гонконгский университет науки и технологии, потому что в мировом рейтинге он находится выше, а стипендии университета хватает на все затраты во время учебы. Чтобы стать доктором наук, я должен отучиться 4 года и одновреммено помогать своему профессору в его преподавательской и научной работе", - говорит Радик.

Цель в жизни

"Моя первостепенная цель в жизни - это помочь своим братьям и сестрам получить хорошее образование. Мой брат Нурсултан сейчас окончил английские курсы в Малайзии в Erican College и скоро начнет учебу в Университете HELP. Второй брат Максат скоро присоединится ко мне в Гонгконге, где он будет изучать английский язык. Моим сестрам - Айнуру и Аделине - еще рано думать про университет. Но Айнуру учится на отлично, и я уверен, что она способна побить все мои достижения. Поэтому у меня большие планы на нее. Кроме этого, одним из долгосрочных планов - это построить школу для одаренных детей. Я хочу помогать студентам развивать свои навыки и получать образование в лучших университетах мира", - делится Радик.

Совет школьникам Кыргызстана

"Я советую всем, у кого есть возможность учиться и получать знания - не имеет значение кто вы, где вы живете и ваше финансовое состояние. Старайтесь, верьте и главное действуйте, чтобы осуществить вашу мечту. В последнее время многие люди уделяют слишком много времени обсуждению политики и религии, думая, что они помогают стране, но, по-моему, Кыргызстан нуждается в образовании как никогда. Каждый должен думать о своем вкладе в страну и задавать себе вопрос - что я сделал полезного для своей страны? Я верю, что в образованой стране все само придет на свои места", - делится Радик.